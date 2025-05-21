COLOLIGHT COLO GCS 個人7.1.2電競椅音效喇叭｜想打機、睇動畫時感受真正震撼的音場？但一般soundbar同喇叭真設計真係太悶，最近發現呢款安裝在電競椅使用的3D音效喇叭，外型「中二病」到爆似足「獨角獸高達」個新類型人駕駛倉。



不是「夾硬」包裝、而是真的很似！這部COLOLIGHT COLO GCS機身為一條U型的soundbar，包住使用者的左右後方，頂部仲有兩支打向天花的「天花聲道」，似足「獨角獸高達」開動NT-D系統、感覺勁cyber！如果加埋VR打機眼鏡，真的以為是Gundam 系列中的NT機體駕駛倉。

COLOLIGHT COLO GCS 共搭載 11 喇叭單元，包括 7 個環繞聲道、2 個天花聲道和 1 個超低音，真正還原 3D 環境音效，無論是敵人腳步聲、雷聲，還是飛機掠過頭頂的效果，都能清楚分辨方位和距離。這不是耳機的虛擬音效，而是實實在在的立體音場。

免繁瑣安裝開箱即享｜唔使砌機煩到頭爆

傳統音響系統往往需要精確擺位，還得考慮天花喇叭的空間問題。COLO GCS 一體化設計，直接整合解碼、功放和喇叭，隨時安裝在電競座椅上，免去繁瑣設定，開聲即享最佳音效。

全場景對應，聲音強勁

COLO GCS 不只支援 PC，還完美兼容 PlayStation、Xbox 和 Switch，並取得 Hi-Res 認證。三種聲效模式（Theatre、Universal、FPS）專為不同場景優化，低頻震撼，高頻清晰，適合遊戲、電影和音樂。此外，系統會自動將立體聲升級為 7.1.2 聲道，讓你無論玩遊戲還是聽音樂，都能體驗到如臨現場的 3D 包圍感。

三種聲效模式（Theatre、Universal、FPS）專為不同場景優化，低頻震撼，高頻清晰，適合遊戲、電影和音樂。

基本規格

型號：COLO GCS (LS608)

功率輸出：36W

頻率響應：20Hz - 20KHz

售價：HKD 3,588

查詢：OTG OnTheGo Limited (+852 37278000)