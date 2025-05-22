iPhone生產商蘋果更新產品「過時與停產清單」，兩部曾經的神機iPhone 7 Plus、以及iPhone 8部份機型已被列入「過時機種」清單，蘋果不再保證能提供維修服務。



蘋果的官方「過時機種（vintage product）」清單，是指最後一次出貨至今已超過5年的舊型號產品，今次新增的包括iPhone 7 Plus，以及iPhone 8的64GB及256GB版本，而iPhone 8 128GB版本則仍未在此列。此外，原來全紅色的(PRODUCT)RED 版 iPhone 8 早已加入過時機種名單。

iPhone 7 Plus，以及iPhone 8的64GB及256GB版本被列入「過時機種（vintage product）」清單

蘋果表示，如果用戶的過時機種產品有損壞，仍可以聯絡 Apple Store 或授權維修中心（AASP）嘗試安排修理，個別情況或者仍能提供維修服務，但由於有零件已經停產，他們不能100%保證最終能作出維修支援。

多款iPhone／iPad舊型號蘋果，蘋果不再100%保證能作出維修支援。

有網民詬病Apple做法，但更多人認為Apple產品很耐用，年年換新機是用戶自己決定。又指其他公司的手機，可能4、5年就壞掉；iPhone 17 Plus 及iPhone 8 已屬8、9年前的產品，Apple 的售後支援已經算做得非常好。

網民認為Apple 的售後支援已經算做得非常好。

此外，平板電腦 iPad Air 2 及 iPad mini 2 亦被列入「停產機種（obsolete）」名單，此類產品已停賣超過7年，Apple Store及AASP均無法再提供維修、替換。用戶只能選擇換機或尋找非官方渠道修理，記者就建議舊機用家要盡早進行手機內置備份，以免要換新機時，失去重要的個人資料。

平板電腦 iPad Air 2 及 iPad mini 2 亦被列入「停產機種（obsolete）」名單

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