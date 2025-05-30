曼聯對香港免費直播連結｜曼聯訪港與香港隊進行表演賽，賽事於今晚（30號）晚上8時於香港大球場舉行，ViuTV 99台及Now TV 630台宣佈免費直播，本文內有收看連結。



或成般奴告別戰．免費睇真的不能走寶

雖然曼聯今屆英超成績低落，又與歐霸盃冠軍失之交臂，但陣中仍有隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes）、翼鋒加拿祖(Alejandro Garnacho)、中場卡斯米路(Casemiro)、英格蘭新星明奈（Kobbie Mainoo）在陣。而且英媒在27號有聞，指葡萄牙國腳般奴可能會在72小時內接受沙特阿拉伯球隊艾希拿報價轉會，今仗或許是般奴最後一次代表曼聯作賽（曼聯下次出戰已是7月19號對列斯聯的友賽），能夠免費收看這場賽事，當然不能錯過。

【港隊對曼聯表演賽免費直播連結：6月30號晚上8點開始】

ViuTV 99台直播連結：https://viu.tv/ch/99 Now TV 630台直播連結：https://nowplayer.now.com/liveplayer/630

曼聯隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes）

《足球女將》亮相ViuTV直播

ViuTV 99台及Now TV 630台在昨晚（29號）11時突發宣佈共同直播，而ViuTV方面更會有真人騷《足球女將》的螢花女足隊員作為節目嘉賓，球迷可以按自己喜歡的形式選擇收看。

ViuTV有真人騷《足球女將》的螢花女足隊員作為節目嘉賓

曼聯亞洲賽球員名單：

門將: Andre Onana（不參加香港賽）, Altay Bayindir, Tom Heaton.

後衞: Harry Amass, Dan Armer, Diogo Dalot（不參加香港賽）, Matthijs de Ligt, Patrick Chinazaekpere Dorgu, Jonny Evans, Tyler Fredricson, Ayden Heaven, Jaydan Kamason, Godwill Kukonki, Harry Maguire（不參加香港賽）, Reece Munro, Luke Shaw.

中場: Casemiro, Toby Collyer, Bruno Fernandes, Tyler Fletcher, Sekou Kone, Kobbie Mainoo, Jack Moorhouse, Mason Mount, Jim Thwaites, Manuel Ugarte.

前鋒: Alejandro Garnacho, Amad, Rasmus Hojlund, Shea Lacey, Chido Obi, Joshua Zirkzee.