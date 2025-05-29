曼聯賽前訓練延誤一小時　部分球員簽名後離場　記者室黃雨下漏水

英超球隊曼聯訪港，周四（29日）在香港大球場舉行的賽前訓練，因天雨延遲近一小時，而由於大部份球員昨日在馬來西亞的友賽中都有上陣，他們與球迷簽名後便返回更衣室，沒有留在場內練習。



紅魔周四（29日）下午抵港，到下榻酒店休息後，晚上便到香港大球場訓練，練習名義上屬閉門，但部份購買高價比賽門票的球迷及貴賓，仍可入場觀賞。

大球場記者室在黃雨下漏水。（廖雁雄攝）

過去大球場草地曾鬧出笑話，2013年英超四角賽因草地質素欠佳，被戲稱「香港大農場」。周四晚上本港雷雨交加，天文台一度發出黃色暴雨警告，大球場草地暫未見有異樣。

然而記者室台前近第一排記者席頂輕微漏水，場地職員於記者會開始前半小時不斷拖地，又檢查假天花，放置水桶及毛巾，但地板及椅上仍不難發現水滴，最後需鋪上紅地毯取代。

工作人員在記者室放置水桶。（廖雁雄攝）

因天雨令大球場附近路段交通擠塞，港隊與曼聯的記者會都延遲舉行，而原定於晚上7時30分便開始的訓練，延誤近一小時始展開，數百名球迷冒雨等候。

曼聯一眾球員甫步出球場，即獲球迷以尖叫及歡呼聲迎接，他們先與貴賓們拍大合照，期間中場卡斯米路站在球員後方，面無表情。曼聯全隊再慢慢走向擁躉，向各人送上簽名與自拍，場面有點混亂。

曼聯訓練只得8名球員參與。（廖雁雄攝）

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由於曼聯大部份球員昨日友賽都有上陣，今日訓練只有包括曼治在內的6位場區球員，與希頓等兩名門將參與，其餘球員簽名已走入球員通道離開草地範圍，當中卡斯米路、凱倫（Rasmus Hojlund ）、加拿祖等率先返回更衣室，隊長般奴費蘭迪斯則是最後一人，與球迷互動近15分鐘。而原定一小時的訓練，最終只花了約半小時便結束。