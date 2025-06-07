冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？這樣做更能每天再省2度電

近期午後雷陣雨頻繁，悶熱天氣讓冷氣使用率攀升，如何省電成為消費者關注焦點。針對變頻冷氣遙控器上的「睡眠模式」與「節能模式」兩種功能，科技集團Midea說明兩者的差異及節能效果。



冷氣機睡眠模式與節能模式哪個更慳電？（AI生成圖）

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舒眠鍵​​​

「睡眠模式」主要針對夜間使用設計。使用時，冷氣以26度設定啟動，並每小時逐步調高室溫0.5度，整夜後室溫約維持在28度，有效減少電力消耗。此外，該模式會調低風速，降低運轉噪音並減少空氣流動，提升睡眠舒適度。台電曾在臉書上分享，使用「舒眠鍵」搭配電風扇，到天亮維持在28度左右的溫度，冷氣可以節電12%以上。

節能鍵​

「節能模式」則是透過壓縮機低頻運轉來節省電力。當室溫達到設定值後，壓縮機維持低頻持續運行，相較於定頻冷氣比較節能，因為定頻冷氣需不斷啟動。根據《tvbs》報導，定頻冷氣若開啟節能模式，反而可能導致耗電量增加，原因在於壓縮機頻繁啟動與停止，無法有效節省電力。

雖然兩種模式都具節能效果，但使用時需注意不可同時開啟。Midea建議消費者可依照使用需求選擇適合模式。

此外，除了運用節能功能，保持室內通風及定期清潔濾網同樣重要。台灣電力公司建議每兩周清潔一次濾網，平均每天可節省約2度電，且定期保養冷氣可延長使用壽命與維持運轉效率。

延伸閲讀：循環扇也要佔在風水位置？一個動作讓冷氣效能提升又省電：守財位（點擊連結看全文）

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：舒眠鍵、節能鍵哪個比較省電？台電解答了！這1顆省下12%電費】