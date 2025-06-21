三星華為小心！iPhone摺疊屏規格曝光：僅9mm或重新定義行業標準

研究機構近日發佈報告指出，預計到2025年全年，摺疊屏智能手機的出貨量按年僅能實現0.1%的增長。儘管主流廠商將在這一年採取降價策略並擴充產品型號以期推動銷量上升，但整體市場需求依然面臨壓力。



報告同時預測，2026年可能成為摺疊屏手機市場復甦的重要轉折點。據傳蘋果將在這一年推出其首款摺疊屏設備，這款產品的問世有望提升整個品類的關注度，並可能在軟件操作邏輯與硬件結構設計方面帶來新的突破，從而激發更多消費需求。

2020-2029全球摺疊屏手機出貨量及預測。（canalys）

這幾年坊間各大品牌都已推出了摺疊屏手機：

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根據目前曝光的消息，蘋果的首款摺疊屏iPhone將配備一塊7.8英寸的內屏和一塊5.5英寸的外屏，後置雙攝像頭，前置一顆自拍攝像頭。此外，該機型預計將採用集成Touch ID功能的電源鍵，而非Face ID解鎖方案，並搭載高密度電池以支持更長續航。

有分析師預測，這款摺疊屏手機展開狀態下的厚度約為4.5mm，摺疊時則在9mm至9.5mm之間，展現出蘋果在輕薄設計上的技術積累。

早前網上流傳的iPhone摺疊屏手機外觀：

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