蘋果2027年推iPhone 20周年紀念版　折疊屏加玻璃機身工藝大升級

有消息稱，繼2017年為慶祝iPhone問世十周年推出特別版iPhone X之後，蘋果公司計劃在2027年迎來iPhone誕生二十周年之際，再次推出紀念版產品，並且此次將發布兩款機型。



據相關報道，這兩款紀念版iPhone中，其中一款或將採用摺疊屏設計，這正是此前多次被提及的可摺疊iPhone。另一款則會在機身構造上大量使用玻璃材質，帶來全新的外觀體驗。

iPhone 20周年，蘋果會為大家帶來怎樣的驚喜 ？（unsplash@jimmy-jin）

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儘管目前蘋果正在擴大在印度的生產佈局，但關於這兩款極具紀念意義的新機，有分析認為它們仍可能主要在中國進行生產製造，這主要是出於技術和工藝成熟度的考量。

一位長期追蹤蘋果動態的資深記者也透露，2027年推出的二十周年紀念版iPhone在製造工藝上將極為複雜，不僅會引入許多全新的零部件，還將應用多項先進的生產工藝。

該記者還表示，中國目前擁有高度成熟的蘋果產品製造體系，具備強大的技術能力和完善的設施條件，能夠較好地支撐紀念版iPhone所面臨的技術挑戰和工程需求。

轉眼間，iPhone已快要踏入20周年（unsplash@chris-nagahama）

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