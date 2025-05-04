蘋果2027年推iPhone 20周年紀念版 折疊屏加玻璃機身工藝大升級
撰文：中關村在線
出版：更新：
有消息稱，繼2017年為慶祝iPhone問世十周年推出特別版iPhone X之後，蘋果公司計劃在2027年迎來iPhone誕生二十周年之際，再次推出紀念版產品，並且此次將發布兩款機型。
據相關報道，這兩款紀念版iPhone中，其中一款或將採用摺疊屏設計，這正是此前多次被提及的可摺疊iPhone。另一款則會在機身構造上大量使用玻璃材質，帶來全新的外觀體驗。
+5
儘管目前蘋果正在擴大在印度的生產佈局，但關於這兩款極具紀念意義的新機，有分析認為它們仍可能主要在中國進行生產製造，這主要是出於技術和工藝成熟度的考量。
一位長期追蹤蘋果動態的資深記者也透露，2027年推出的二十周年紀念版iPhone在製造工藝上將極為複雜，不僅會引入許多全新的零部件，還將應用多項先進的生產工藝。
該記者還表示，中國目前擁有高度成熟的蘋果產品製造體系，具備強大的技術能力和完善的設施條件，能夠較好地支撐紀念版iPhone所面臨的技術挑戰和工程需求。
延伸閲讀：蘋果首款折疊屏擬命名iPhone Ultra 液態金屬鉸鏈可達無摺痕？（點擊連結看全文）
+8
iOS 19將有重大更新 淘汰iPhone XR等機型 向A10晶片說再見開啟手機地震預警功能 1文看清iOS/Android/華為設定：10秒完成Apple頂級產品銷量遠超行業水平 1文看清高利潤率背後的商業邏輯清明節紙紮店推出iPhone、Switch等產品 網民熱議：能陰陽對戰？歐盟調查iPhone瀏覽器與App Store受爭議問題 Apple隨時面臨重罰iPhone 17 Air超薄設計僅Pro版一半 3000mAh電池卻成續航噩夢
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】