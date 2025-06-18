AV女優5月排名榜+番號｜木村愛心身材不科學．柏木文香29歲人妻護理師轉戰AV界竟為抗衰老？｜以29歲高齡出道的人妻護理師柏文木香（柏木ふみか／番號EBWH-218），出道原因竟是不甘擁有I Cup 身材的自己，日頭返工夜晚照顧老公、沒沒無聞地老去，索性下海讓觀眾見證自己的魅力，強勁的人設出道即上排名榜第4位。而片商S1就在5月公開重磅新人：I罩杯身材極不合理的木村愛心。



2025年5月100大人氣AV女優榜👏

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木村愛心：L級身材超不科學又一位先拍寫真後下海

大廠S1新人不斷出，5月力捧有異於常人L Cup尺寸的「木村愛心」，加上反差度極高的甜美樣子，未出片單賣週刊雜誌寫真已經震撼觀眾。不過可能因為身材實在太異常，木村愛心出道作（番號：SONE-783）成績中上，出道作銷量排第6位。木村愛心 X 戶口：連結

第6位｜木村愛心（https://x.com/ako_kimu）

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29歲人妻護理師柏木文香．不甘 I Cup身材平淡變老

AV片商近年除了向一些半紅不黑，接近近圈邊緣的地下偶像埋手，揀一些擁有idol級顏值的年輕女生下海，亦愛選一些身材條件超紅的「素人」，以不同的人設為主題拍片。

29歲的新人柏木文香（柏木ふみか）本來是一位已婚3年的大學醫院護理師，既要忙於醫院的工作，晚上還得照顧家頭細務。長期壓抑自己的文香開始反思人生：「難道就要這樣沒沒無聞、平淡老去嗎？」最終決定簽約成為AV女優出道，在男優及觀眾面前展現真我、證實個人魅力。5月的出道作刻意用假醫院廠景拍攝、銷情大好（番號：EBWH-218），登上排名4位。

第4位｜29歲人妻護理師柏木文香（e body 官圖）

第4位｜29歲人妻護理師柏木文香（e body 官圖）

第4位｜29歲人妻護理師柏木文香（e body 官圖）

第4位｜29歲人妻護理師柏木文香（e body 官圖）

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