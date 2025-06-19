vivo X200 FE登場｜蔡司＋超長焦！輕巧旗艦手機流動攝影體驗升級

vivo全新旗艦手機X200 FE正式抵港＋新機功能＋售價｜超輕巧僅186克機身，搭載蔡司5000萬像素超級長焦鏡頭及多項蔡司專業性能，配合6500mAh矽負極3.0藍海電池，解決小尺寸手機攝影與電量痛點。新增三大AI相片魔法大師功能，提升AI性能，而IP68 & IP69頂級防塵防水，確保夏日戶外使用無憂。新機6月21日香港開始預售，6月26日正式上市。



馬卡龍色小直屏引領潮流

vivo X200 FE在外觀上採用Z世代（Gen Z）熱愛的清新馬卡龍粉、海鹽藍及咖啡黑配色，時尚吸睛。其小巧舒適的握持感，讓手機成為日常搭配的時尚單品。手機配備6.31吋FHD AMOLED窄邊小直屏，配合蔡司大師色彩屏及LTPO技術，色彩生動逼真。2160Hz超高頻調光有效改善閃屏問題，提升眼睛舒適度；5000nit局部峰值亮度，確保HDR影片細節清晰，提供一流視覺享受。

蔡司影像＋輕巧機身蘊藏單反級性能

全新vivo X200 FE徹底顛覆小尺寸手機攝影遜色印象。僅重186克，卻破格配備旗艦級蔡司5000萬像素超級長焦鏡頭，採用SONY IMX882超感光傳感器，具備3倍光學變焦及高達100倍數碼變焦。

X200 FE內置蔡司多焦段人像功能，提供23mm至100mm五大焦段，用戶可輕鬆拍攝蔡司大師級風景人像及特寫。夜間攝影時，蔡司鏡頭虛化功能提供7種經典虛化光斑及電影級耀斑，完美復刻蔡司人像鏡頭效果。日常攝影方面，蔡司5000萬像素主攝鏡頭搭配新增三種經典負片風格：舒適、治癒、溫暖。5000萬像素前鏡頭及業界首創前置雙柔光燈，智能調整臉部色調，顯得柔和明亮、輪廓突出。

AI相片魔法大師功能強大

vivo在AI研發上持續創新，X200 FE新增三大AI相片魔法功能：AI魔法移動、AI擴圖及AI反光消除。這些功能讓用戶只需輕動指尖，即可優化及重新創作照片。AI魔法移動功能讓用戶拖曳主體至理想位置，系統智能識別背景並補充畫面缺失。AI擴圖功能可手動縮放調整照片尺寸，智能生成擴展部分。而AI反光消除功能則能一鍵精確消除玻璃反射，讓畫面回復清晰純淨，大幅提升照片質量。

vivo X200 FE登場

續航無憂 全天候強勁續航

作為vivo X系列首部具備6500mAh超大電量的手機，X200 FE藍海電池採用第三代矽負極技術，能量密度高達845Wh/L，達致小巧機身卻驚人續航效果。此外，X200 FE搭配90W閃充技術，能迅速充滿電量。電量告急時，微電精靈自動啟動，支援短時間通話及緊急電話。電量耗盡關機後，僅需4秒即可重新啟動。X200 FE還配備旗艦級天璣9300+處理器，確保強勁性能輸出。IP68 & IP69頂級防水防塵*提供極致保護。360°全向天線增強信號，讓用戶在外地玩樂時通訊安心無憂。

vivo X200 FE旗艦級流動攝影

vivo X200 FE以其輕巧機身、突破性蔡司影像、創新AI相片魔法及長續航表現，帶來真正的旗艦級流動攝影與智能體驗。它回應了用戶對小尺寸手機在攝影和電量方面的訴求，並以多項前沿技術，重新定義手機功能界限。對於追求極致影像、無憂續航及時尚輕巧體驗的用戶，vivo X200 FE是今夏最值得關注的選擇。（售價： $5,498）