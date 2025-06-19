Huawei WATCH 5登場　全球首款5G+AI大模型智能手錶顛覆穿戴科技

華為穿戴已走過12年光輝歷程，始終以科技創新為驅動，精準洞察市場需求，在細分市場全面發力，產品系列豐富多元，不同的人群都能在華為穿戴產品矩陣中找到契合之選。憑藉深厚技術底藴與持續創新能力，華為在全球腕戴市場一騎絕塵，據IDC數據，2024年全球腕上可穿戴設備出貨量中，華為出貨量按年增長率勇奪全球廠商榜首；在中國市場，華為智能手錶更是連續6年穩坐市場份額頭把交椅，而且截止目前，華為穿戴產品全球出貨量已達到2億台，成績斐然。



華為WATCH數字系列作為華為穿戴的重要成員，12年來每一代皆為智能創新的先鋒典範，持續為科技愛好者帶來超乎想象的驚喜體驗。全新一代華為WATCH 5已於2025年6月11日華為Pura 80系列及全場景新品發布會上亮相。

作為首款「鴻蒙 AI智能手錶」，它融合鴻蒙操作系統與AI前沿功能，實現健康功能與智能交互的全面飛躍。經過了一段時間的體驗，接下來，就讓和大家聊聊這款手錶的具體表現。

華為WATCH 5未來美學設計，是科技與時尚的完美交融的科技潮品

華為WATCH 5的外觀設計，延續家族式流線型基因，最亮眼的是錶身那條高光腰線——靈感來自大氣層和外太空的界限卡門線，在光線下會跟着手腕轉動泛出金屬光澤，戴在手上就像把未來科技戴在了腕間。錶冠則延續WATCH經典斜梯形錶冠設計，邊角打磨得特別光滑，旋轉調節時手感特別順，每一處細節都能看出華為做產品的用心。

華為WATCH 5也更加適合女性佩戴，華為WATCH 5推出了42mm和46mm兩種錶徑，共8種配色，充分滿足了不同用戶的個性化需求。

華為WATCH 5的42mm小款精緻時尚，晨曦金、星雲杏配色搭配904L不鏽鋼錶殼，勞力士同款蠔式鋼，光澤柔和且經久耐用，盡顯優雅氣質，非常適合女性用戶選購。46mm款剛毅大氣，鈦空銀、木星棕、銀河紫配色採用航天級鈦合金錶殼，重量輕、強度高，既能抵禦日常磕碰，又展現出獨特的科技質感。

華為WATCH 5極具品質感，採用的是球面藍寶石玻璃錶鏡，硬度僅次於金剛石，不僅為屏幕提供堅實保護，還帶來通透清晰的視覺效果。創新的素皮複合材質錶帶，「素皮質感+軟膠內核」的設計，兼顧舒適與耐用，防水易清潔，無論是商務場合還是休閒運動，都能輕鬆搭配。

在屏幕方面，華為WATCH 5 採用全新LTPO 2.0 屏幕技術，局部峰值亮度高達3000nits，即使在烈日下查看錶盤訊息，也清晰可見。46mm款屏佔比提升至80.4%，42mm款更是達到82.5%，黑邊極窄，帶來極具沉浸感的視覺體驗，讓每一次抬腕都成為享受。

華為WATCH 5首次接入AI融合大模型，華為迄今最強最智慧的智能手錶

華為WATCH 5的問世，標誌着華為穿戴正式邁入AI時代。同時，華為WATCH 5是全球首款5G智能手錶、首款採用AI融合大模型的智能手錶，它構建的端、軟、雲協同全新智慧架構，為用戶打造了高效便捷的智慧體驗，樹立了AI智能手錶的行業標準範式。

華為WATCH 5支援的AI小藝語音助手，也是華為WATCH 5智慧AI體驗的一大亮點。接入盤古大模型和Deepseek大模型以及運動專業模型後，小藝不再只是簡單執行指令的工具，而是真正懂用戶的智能AI管家。

華為WATCH 5的腕上小藝能夠智能分析用戶20+運動和健康領域近200項指標，為用戶帶來更個性化、更專業的運動健康體驗。從通用百科到個人身體狀況即問即答，是一款能讀懂你的腕上AI私人健康管家，腕事找小藝，健康很容易。

智慧手勢的全新升級，讓華為WATCH 5的交互更加便捷，華為WATCH 5支援劃一劃和敲一敲兩種手勢，支援多項手錶應用和全場景跨端控制，可以快速操控應用功能，戴上華為WATCH 5敲敲劃劃，腕事拿捏。

華為WATCH 5是全球首款5G智能手錶、採用AI融合大模型（中關村在線提供）

華為WATCH 5打破設備與軟件的界限，實現一錶控萬物，能夠與手機、耳機、智選車協同，真正做到生活場景無縫銜接。此外，華為WATCH 5作為業界首款支援星閃技術的智能手錶，它成為鴻蒙智行最強腕上車鑰匙，同時還能與智能家居設備聯動，讓用戶通過手錶輕鬆掌控家居生活，開啟全場景智能新時代。

豐富的鴻蒙生態接入，進一步拓展了華為WATCH 5的使用場景，出行、支付、運動、健康、娛樂等領域的數十個App，讓用戶在手錶上就能完成各種操作。而且華為WATCH 5第三方應用生態十分豐富，常見的支付寶、航旅縱橫、大疆、高德地圖等應用全都適配。

多感知X-TAP智感窗，壓感交互重構健康監測體驗

華為WATCH 5首創的多感知X- TAP智感窗，是其在健康監測領域的重大突破，不僅為用戶帶來全新交互體驗，更開啟了智慧健康監測的新篇章。

X- TAP智感窗內置的壓感傳感器，能精準識別用戶觸碰力度差異，為官方應用和第三方應用提供多級壓感數據，適配不同功能反饋。在錶盤界面，長按X- TAP智感窗3秒，即可快速開啟微體檢，獲取17項健康數據報告；它還支援趣味壓感互動，如壓感遊戲、壓感錶盤等，根據用戶觸碰力度呈現不同交互效果，讓智能手錶的交互不再單調。

在運動健康監測方面，X- TAP智感窗展現出強大實力，其業界首發的指尖即時血氧監測功能，讓用戶只需用手指觸碰智感窗，10秒即可快速精準獲取血氧數值，持續觸碰還能即時監測血氧水平變化，秒級刷新顯示。

這一功能對於高原旅行、自由潛訓練以及呼吸風險人群來說，無疑是一大福音，能夠幫助他們及時了解自身健康狀況，採取相應措施。

微體檢功能也因X- TAP智感窗得到全面升級，用戶在錶盤界面輕觸智感窗3秒，60s內即可完成涵蓋17項健康數據和研究項目分析的微體檢。

相比前代產品，華為WATCH 5新增的HRV指標可衡量身體壓力、高血壓風險評估能篩查潛在風險人群、卵巢功能評估檢測關注女性健康、情緒健康監測自動記錄用戶情緒變化。微體檢結束後，手錶和App端同步生成報告，讓用戶全面了解自身健康狀況。

此外，華為WATCH 5實現的免氣囊高血壓風險篩查，通過華為創新研究app與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院合作，利用手錶傳感器採集數據，用戶長按X- TAP 30秒完成按壓，即可生成過去24小時高血壓均值範圍，幫助大眾進行日常血壓管理。

X- TAP智感窗還支援ECG心電分析和血管健康研究，兩項檢測僅需長按30秒就能獲得評估結果，為用戶的心血管健康保駕護航。首發的手錶側健康摘要APP，一站式綜合解讀多項健康指標，分析指標關聯性並提供個性化健康建議，讓健康管理更加智慧。

華為WATCH 5腕上小藝，專業貼心的智能生活AI助手

小藝語音助手在華為WATCH 5上的表現，堪稱驚豔，在運動場景中，它支援110項全量運動通用功能和14項運動專有功能的語音操控。在跑步前，可以對小藝說「幫我設置時間目標30分鐘，熱量目標500大卡」，小藝就能快速完成設置。

在健康場景下，小藝的15個健康App功能操控，滿足用戶對各項健康指標的測量和查詢需求。當用戶身體不適時，一句「幫我測一下心率」，手錶即刻響應，快速跳轉至檢測界面，為用戶提供及時健康監測。

日常生活中，小藝支援13個基礎原生應用功能操控，從設置鬧鐘、播放音樂，到開關藍牙、Wi- Fi，用戶無需手動操作，通過語音就能輕鬆完成。小藝還能聯動手機和智能家居設備，成為用戶的生活管家，實現高效便捷的生活控制。

小藝的智慧還體現在多意圖理解和模糊意圖理解能力上，它能從用戶一句話中獲取多條指令並同步執行，對於模糊指令，通過多輪追問澄清，結合上下文給出準確回答。同時，支援專屬運動健康問答，結合用戶數據提供專業解答和個性化建議。多種喚醒方式和全新升級的視覺動效、個性化對話體驗，讓用戶與小藝的交互更加自然親切。

華為WATCH 5手勢交互創新，智慧體驗無界延伸

華為WATCH 5在交互創新方面的卓越表現，使其智慧體驗得到全方位提升。手勢操控簡直是生活救急神器！它支援劃一劃和敲一敲兩種簡單手勢，手指動一動就能搞定各種操作。

劃一劃就是用拇指從食指側面往指尖連劃兩下，像滑動手機屏幕一樣，能在界面選項間切換，比如來電時在「接聽」「拒接」間切換；敲一敲是拇指食指互點兩下，相當於「確認」，選好選項後敲兩下就完成操作。

華為WATCH 5的手勢交互創新（中關村在線提供）

華為WATCH 5之所以能實現更豐富的手勢操控識別，得益於多重技術協同：運動傳感器精準捕捉手指細微振動，錶底傳感器模組解析肌肉活動的生物電信號，加之首次搭載的NPU神經網絡單元的強大AI算法，讓手錶能夠快速理解並響應手勢指令。像手上沾着油漬時接電話、騰不出手關鬧鐘、抱寵物時拍照，只需單手划動或敲擊手指就能解決，比傳統操作方便太多。而且其他手錶可能只能「確認」，它還能自由切換選項，不想接電話劃到拒接再敲一下就行，給了更多操作自由，真正把智慧交互藏進了日常細節裏。

全場景互聯功能讓華為WATCH 5與多種設備實現無縫協同，與手機協同，智能感知拍照、音頻視頻控制等功能，帶來便捷拍攝和娛樂體驗；手機與手錶間的電量提醒、情景模式同步等貼心功能，提升使用便利性；與手機和耳機協同，方便調節耳機設置。與智選車協同，為出行帶來極大便利，緊急時刻保障車主安全。通過智慧生活loT協同，還能操控智能家居設備，讓居家生活更加舒適便捷。

華為WATCH 5能與多種設備實現無縫協同，與手機協同，智能感知拍照、音頻視頻控制等功能，帶來便捷拍攝和娛樂體驗（中關村在線提供）

在通信能力上，華為WATCH 5支援5G eSIM獨立通信，提供一號雙終端與獨立號碼兩種選擇，即便在不便攜帶手機的場景下，用戶也能隨時保持聯絡。其搭載的全新智慧通信技術，將蜂窩網絡速率提升7倍，同時支援Wi-Fi6，讓網絡下載速率實現翻倍，帶來更快速、更穩定的網絡體驗。

這裏有必要提一下，在近期的一場直播中，知名拆機博主對華為新款手錶進行了拆機實操。直播過程中，博主證實該手錶搭載了全新麒麟晶片，預判其性能將實現大幅提升。這一發現也釋放出重要信號，意味着華為全系產品正全面回歸麒麟晶片陣營。值得一提的是，博主在拆機過程中還發現了手錶內置的5G模塊，這一發現暗示着華為WATCH 5將成為全球首款支援5G網絡的智能手錶。

華為WATCH 5運動功能再進階，多樣玩法解鎖戶外新活力

對於運動愛好者而言，華為WATCH 5的運動功能堪稱強大，100+種運動模式，涵蓋球類、戶外、室內等各類運動，滿足用戶不同運動需求。此次運動功能的升級，為用戶帶來更豐富的數據支援和更有趣的運動體驗。

腕上跑姿分析功能，幫助用戶矯正跑步姿勢，減少運動損傷；運動塗鴉模式，讓用戶用腳步繪製趣味圖形，增添運動樂趣；越野模式新增海拔等數據，讓越野運動更具挑戰性和趣味性；高爾夫地圖升級為全球1.5W+ 球場地圖，自由潛模式深度提升至40米，達到業餘潛水證最大深度，且手錶防水性能出色，讓用戶在運動中盡情釋放活力。

華為WATCH 5的運動功能，多樣玩法解鎖戶外新活力（中關村在線提供）

華為向日葵定位系統和全彩在線地圖、離線地圖的加持，讓戶外運動定位體驗全面升級。軌跡定位精度提升45%以上，在線地圖支援導航和路線提醒，離線地圖可獨立使用，用戶在戶外運動時無需擔心迷失方向，能夠盡情探索未知世界。購買華為WATCH 5還可享受1個月活力人生會員服務，獲取專屬權益，助力用戶更好地享受運動。

華為WATCH 5續航升級，雙引擎切換持久陪伴不斷電

續航能力一直是智能手錶的重要考量因素，華為WATCH 5通過全能模式和省電模式的雙模式設計，完美平衡了性能與續航。全能模式下，手錶性能全開，健康監測、運動功能、智能交互等功能一應俱全，滿足用戶多樣化需求；42mm款常規使用續航可達3天，46mm款可達4.5天，開啟AOD常亮顯示場景續航也能滿足日常使用。

華為WATCH 5在省電模式下，依然能提供基礎健康監測等功能（中關村在線提供）

當用戶需要更長續航時，切換至省電模式，手錶依然能提供基礎健康監測、運動功能和部分便捷應用，42mm款常規使用續航5天，最長可達7天；46mm款常規使用續航7天，最長可達11天，滿足用戶在不同場景下的續航需求。即使是短期出差、旅遊，也無需擔心電量問題，搭配華為WATCH無線超級快充底座（第二代），15分鐘即可滿足一整天使用，讓用戶告別電量焦慮，享受持久的智能陪伴。

寫在最後：

華為WATCH 5在多個維度展現出了非凡實力，堪稱智能手錶領域的一次重大革新。它融合未來科技美學設計，將時尚與科技完美交融；搭載鴻蒙智能與AI融合大模型，帶來更智能、便捷的操作體驗；具備AI賦能的智慧健康監測功能，為用戶的健康保駕護航；在手勢和智感窗交互方面創新不斷，讓操作更加自然流暢；精準的運動功能滿足各類運動愛好者的需求；強大的雙模式續航模式，則解決了用戶的電量焦慮。

憑藉這些卓越表現，華為WATCH 5為用戶帶來了前所未有的智能體驗，更引領了整個行業的發展方向。無論你是熱衷於探索科技的愛好者、追求極致運動體驗的運動達人，還是注重健康管理的養生人士，華為WATCH 5都是你的理想之選。它將成為你生活中不可或缺的智能夥伴，陪你開啟腕間智能的新紀元。在2025年，華為WATCH 5就是當之無愧的最強、最智慧的智能手錶。

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