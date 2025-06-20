國防科技新突破　蚊子大小仿生機器人問世　利於執行這方面任務

據媒體報道，國防科技大學成功研發出一種僅有蚊子大小的仿生機器人。這一微型裝置是生物特性與尖端科技深度融合的結晶。



要將機器人縮小到蚊子般的尺寸，是微機電系統（MEMS）、材料科學、生物仿生學等多學科協同攻關的成果，對微晶片設計、製造工藝提出了極高挑戰——必須將傳感器、動力裝置、控制電路等精密集成於微小的空間。

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得益於其極小的體積、輕盈的質量和出色的隱蔽性，這款仿生機器人特別適用於情報偵察等特殊任務。

蚊子大小仿生機器人問世（南歸孤夷@微博）

它能夠悄無聲息地潛入傳統偵察手段難以觸及的區域，憑藉難以被察覺的特性，完成偵察使命。

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