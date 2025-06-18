小米月底將推出真AI眼鏡！無屏幕如何玩轉視覺識別？爆料全面分析

小米官宣YU7將於月底發佈，除了汽車之外還有一大波旗艦新品，包括REDMI K80至尊版、小米平板7S Pro等。值得一提的是，這次還有一款全新形態產品亮相——小米首款真AI眼鏡。



據博主數碼閒聊站消息，這款產品定位類似Meta雷朋，後者是目前全球範圍賣得最好的AI眼鏡。

此前有爆料提到，作為小米首款真AI智能眼鏡，該產品將採用雙芯架構，並且自帶鏡頭，預計能實現Meta雷朋一樣的拍攝效果。

預計還能通過鏡頭來感知現實世界，結合AI帶來非常豐富的玩法，比如類似蘋果視覺智能的功能，可以通過鏡頭識別物品，自動識別餐廳等，並給出價位、評分等等。

爆料稱這款產品並沒有配備屏幕，所以交互方面大概率是以觸摸、語音為主，或許還會基於AI識別做到手勢操控，不過誤操作方面會比較難優化。

這也符合早在去年就出現的爆料，當時有消息稱小米AI眼鏡預計在3月至4月發佈，與歌爾（GoerTek）合作打造。

搭載AI功能、音頻耳機模塊、攝像頭模塊，並以小米自有品牌形式發佈，而不是「MIJIA米家」。

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