Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡　75克輕量化設計與AI技術新突破

Meta 早前發布一篇官方博文，詳細介紹了其最新實驗性智能眼鏡 Aria Gen 2 的更多技術細節。這款設備是 2020 年推出的初代 Aria 眼鏡的升級版本，專注於增強現實、人工智能與機器人技術的研究。



新款 Aria Gen 2 智能眼鏡採用輕量化設計，整機重量約為 75 克，並首次引入可摺疊鏡臂結構。為了適配不同用戶的佩戴需求，產品將提供八種尺寸選擇。

Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡（meta）

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在功能配置方面，Aria Gen 2 配備了眼動追蹤系統，支持逐眼視線追蹤、眨眼檢測以及瞳孔中心位置估算。Meta 表示，這些技術有助於更深入地理解佩戴者的視覺注意力和行為意圖，為人機交互帶來新的可能性。

Meta Aria Gen 2實驗性智能眼鏡（meta）

該設備還內置四顆計算機視覺攝像頭，支持 3D 手部和物體追蹤，適用於操控機器人手臂等高精度操作任務。此外，眼鏡鼻託部分集成光電容積描記傳感器，可用於心率估算；同時配備接觸式麥克風以提升嘈雜環境中的語音採集質量，並搭載環境光傳感器用於識別室內外光照變化。

Meta 表示，Aria Gen 2 不僅是一套實驗工具，更是探索未來計算平台的重要組成部分。公司計劃於今年晚些時候開放研究人員申請，共同推進相關技術的發展。

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