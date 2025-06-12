Porsche 963 RSP亮相　全球唯一可上路利曼賽車　3秒極速330km/h

近日，保時捷發布全新跑車963 RSP，專為收藏家羅傑·S·潘世奇（Roger S. Penske）定製打造，是世界上獨一無二的公路超級跑車。



為了紀念保時捷917車型發布50周年，保時捷基於現役的963賽車進行公路化改造，延續了917的傳奇基因，同時又融入了現代科技與豪華元素，成為了一輛在特定條件下可合法上路的利曼（Le Mans）賽車。

Porsche 963 RSP（Porsche）

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保時捷963RSP的整體設計上基本保留了963賽車的外形，採用經典馬天尼銀色車漆，新車上的車漆由三層馬天尼銀清漆通過水基工藝，復刻1970年代醇基漆質感。

Porsche 963 RSP（Porsche）

車頭琺琅徽章取代貼紙，翼子板開口經過空氣動力學優化並覆蓋平滑導流板，車尾特意保留後輪結構裸露設計，同時還加裝了方向燈和剎車燈。

Porsche 963 RSP（Porsche）

相較於外觀，新車內飾變化可謂顛覆性，大量使用棕色皮革與Alcantara材質，手工縫製的座椅採用與917相同的標誌性雙縫線工藝，車頂內襯與支柱則覆蓋高級面料。

為便於日常駕駛，車內還配備了一個3D打印的杯架，特別適配亞特蘭大本土特產的可樂罐尺寸，車輛的空調出風口造型復刻917發動機散熱風扇造型，車內還貼有米其林1970年代貼紙等，致敬歷史。

Porsche 963 RSP（Porsche）

保時捷為這台新車製造了一個全新的底盤，同時專門進行了公路化調校，懸架被設置在最高行程和最軟減震，匹配米其林四季輪胎，確保在各種路況下的抓地力。

非常有意思的是，車輛不是通過鑰匙，而是通過筆記本電腦啟動，雖說看起來頗為麻煩，但要的就是這種逼格。

Porsche 963 RSP（Porsche）

動力部分，新車配備混動系統，由4.6升雙渦輪增壓V8+電機組成，綜合可輸出680馬力，匹配Xtrac七速序列式變速箱，參考賽車版，預計其百公里加速約3秒、極速超過330km/h。

整套動力系統針對公路駕駛優化輸出特性，降低峰值功率以提升平順性，同時還能加註普通的民用汽油，不再喝嬌貴的賽車專用油。

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