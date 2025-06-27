小米手環10上手實測＋售價｜輕巧性能大升級！健康管理一手掌握

小米手環10上手實測＋推出日及售價｜二百餘元的小米手環一向都是追求性價比的用家，最喜愛的隨身穿戴式智能裝置。今日正式公布小米手環10推出，記者提早一星期實測其最新力作。究竟這款新一代產品在設計、功能與用戶體驗上帶來了哪些驚喜？深入實測為大家深入剖析，揭示其是否能再次定義高性價比智能手環的價值新標竿。



輕巧舒適佩戴體驗

從實際佩戴感受而言，小米手環10延續了其系列一貫的輕巧設計哲學。記者在長達一星期的佩戴期間，無論是日常活動、劇烈運動，甚至是夜間睡眠，幾乎感受不到其存在，錶身輕巧得毫無負擔。外觀方面，小米手環10亦有顯著突破。它配備了1.72吋AMOLED顯示屏，相較於上代的1.62吋屏幕，可視面積進一步擴大，令顯示內容更清晰、資訊更易讀。這塊屏幕擁有高達1500nits亮度，遠超上代的1200nits峰值亮度，即使在戶外強光下，屏幕內容依然清晰可見。其212x520像素的解析度與326 PPI像素密度，搭配60Hz刷新率，確保了流暢細膩的視覺體驗。設計上，小米手環10引入了多材質邊框與配件，包括鋁合金金屬與創新陶瓷材質的選擇。

小米手環10上手實測

深入洞察的健康監測

小米手環10在健康監測功能方面，尤其是在睡眠追蹤上，比上代提升更高的精細度。記者實測發現，其睡眠偵測功能顯著提升，能夠提供更多維度的睡眠分析，例如睡眠效率和分佈等，並能根據收集到的數據提供個性化的健康睡眠建議，這對於改善睡眠品質而言十分實用 。更令人驚喜的是，若手環收集到超過7日的睡眠資料，它甚至能為用家生成一個專屬的動物圖標（animal icon），根據用戶的睡眠習慣來呈現不同的動物形象，增添了不少樂趣與互動性。

基本所有健康監測功能都包羅萬有

此外，小米手環10的個性化睡眠指導更是首次獲得包括世界睡眠學會、亞洲睡眠醫學會以及中國睡眠研究會等國際權威機構認證，使得其建議更具公信力與科學依據 。除了精準的睡眠監測，小米手環10還提供了全面的全天候心率追蹤、血氧飽和度（SpO₂）監測、壓力水平偵測等管理功能，全方位照護用家的健康狀態 。

今代尤其強化睡眠偵測這功能，戴著睡覺都不會覺得不舒適。

150+高效追蹤運動模式

對於熱愛運動的用戶而言，小米手環10同樣展現出強大的實力。它支援超過150＋種運動模式，從常見的跑步、騎行到多元的室內外運動，均能進行精準的數據追蹤 。記者在一星期的實測中，體驗了多種運動模式下的監測功能，發現其追蹤效果十分實用，無論是步數、卡路里消耗還是運動時長，數據都相當可靠。

值得一提的是，小米手環10同樣擁有游泳模式，憑藉其5ATM的防水等級和9軸運動傳感器，能夠提供實時心率追蹤，並實現高達96%的圈數計數準確度，為游泳愛好者提供了更優質的池內訓練體驗 。此外，全新的心率廣播功能允許手環通過藍牙將實時心率數據分享至兼容的第三方設備，這對於專業訓練或搭配特定健身器材使用時，提供了極大的便利性 。手環還支援腕上跑步課程，結合不同的速度與強度，協助用戶更科學地訓練，同時提供VO₂ max、訓練負荷和恢復時間等關鍵指標，幫助用戶清晰了解自身的運動表現與進度 。

長效續航日常體驗

續航力一直是智能手環用家關心的核心指標之一，而小米手環10在這方面表現得尤為出色。記者在為期一星期的實測中，僅消耗了約30%的電量，其續航表現令人驚訝。根據官方數據，小米手環10在典型使用模式下電池續航可達21天，即使開啟Always-on Display（AOD）模式，仍可維持長達8天的使用時間 。這意味著用戶無需頻繁充電，大大提升了使用的便利性。其充電方式仍採用磁吸式設計，約一小時即可充滿電量 。

除了出色的續航，小米手環10在日常使用體驗上也進行了多項優化。它增強了觸覺反饋，由升級線性馬達提供更精緻的振動效果，用家更可以自定義來電、鬧鐘等通知的振動模式，讓每一次互動都更加細膩和個性化。實時通知功能確保用家不會錯過任何重要信息或日程安排，而可自定義的快速回復功能甚至允許用戶直接從手腕上回覆來電，極大地提升了日常便捷性 。內置提供了超過200款錶盤，包括五款內置迷你游戲的趣味設計，可以隨心所欲地切換風格，並享受休閒娛樂 。

用足一星期都只是用了近30%電量

深入實測體驗

綜合一星期的實測體驗小米手環10無疑是一款全面升級的智能穿戴產品。它不僅在屏幕顯示、設計美學、健康監測的精準度與趣味性上帶來了顯著提升。其令人驚訝的長效續航，搭配二百餘元的親民售價，使得小米手環10在同類產品中具備極高的性價比，絕對是一款非常值得入手的智能手環。

小米手環10售價：$299、$399（陶瓷版）

6月27日起正式推出