小米Redmi Pad 2、電視、掃拖機器人登場｜買Redmi Note 14送金牌

小米在香港推出多款創新智能產品，包括Xiaomi Smart Display A Pro 2026系列智能電視、Xiaomi智慧攝影機C100、Xiaomi掃拖機器人H40，以及超抵玩的Redmi Pad 2系列平板 。新產品更可參與限時「小米補貼」優惠，享有至少15%的購物折扣！



6月24日更新：買Redmi Note 14 送金牌

為配合 Redmi Note 14 Pro 5G 和 Redmi Note 14 兩款機型同步推出新色：沙漠金，小米香港將推出「買手機、送足金」購物活動，買家只需在6月21日至8月21日於全線小米之家、專賣店、官網以及香港零售商購買 Redmi Note 14 Pro+ 5G、Redmi Note 14 Pro 5G、Redmi Note 14 5G 和 Redmi Note 14 任何一款機型，即可獲贈「足金黃金貼」一個，贈品數量有限，送完即止。同時，收集黃金貼及其檢測證書最多，並且成功登記的顧客便有機會得超過1兩AU999.9黃金（價值港幣約$50000）！

小米Redmi Pad 2

小米Redmi Pad 2系列：千元高效的娛樂學習夥伴

Redmi Pad 2及Redmi Pad 2 4G兩款入門級娛樂平板正式登場，旨在為更廣泛的消費群體帶來升級功能 。系列配備一塊11吋2.5K高解析度大尺寸螢幕，提供極致清晰細節與鮮豔色彩 。憑藉274 ppi像素密度和90Hz AdaptiveSync自適應刷新率，顯示效果流暢順滑 。此外，系列採用DC調光技術，並具備德國TÜV Rheinland低藍光、不閃頻及晝夜節律認證，確保用家全天候眼睛舒適 。音效方面，四揚聲器音響系統結合Dolby Atmos及Hi-Res Audio高解析音效技術，帶來沉浸式體驗 。

小米Redmi Pad 2最平999元起

Redmi Pad 2系列搭載MediaTek Helio G100-Ultra處理器，提供強大運算效能 。內置超大容量9,000mAh(typ)電池，支援長時間觀看影片與連續使用 。Redmi Pad 2 4G支援雙SIM卡與雙4G功能，方便戶外使用 。Redmi Pad 2採用金屬一體式設計，質感高雅 。系列支援Redmi Smart Pen及Redmi Pad 2 Cover等多功能配件，提升娛樂與創意應用體驗 。Redmi Pad 2售價為$999起，Redmi Pad 2 4G則為$1,599 。凡於6月6日至6月20日購買任何Redmi Pad 2 Series機型，可獲贈保護套 。

小米Xiaomi Smart Display A Pro 2026

小米Xiaomi Smart Display A Pro 2026

全新Xiaomi Smart Display A Pro 2026系列智能電視，提供55吋、65吋及75吋三種主流螢幕尺寸 。其採用光滑金屬外觀搭配超薄邊框設計 ，並配備4K QLED動態影像流暢技術明亮顯示屏 ，支援3840 × 2160解析度及高達DCI-P3 94%（Typ.）廣色域 。遊戲方面，透過HDMI在Game Boost模式下可達到120Hz更新率 。電視搭載Google TVTM系統，內置Google Assistant、Netflix、Prime Video和YouTube ，並支援Google Cast、Miracast及Apple AirPlay 。音效方面則支援Dolby Audio技術、DTS-X及DTS Virtual:X，內置2組高達10W的沉浸式立體聲喇叭 。售價為$2,999（55吋）至$5,699（75吋），補貼後價格更優惠 。

Xiaomi智慧攝影機C100

Xiaomi智慧攝影機C100

Xiaomi智慧攝影機C100內置300萬畫素相機，解析度高達2304x1296，提供2K高清影像 。其採用主動式物理鏡頭遮擋設計，保護用戶隱私與安全 。攝影機具備低光全色影像運算功能，即使在低光下也能提供全彩色影像 。同時支援Wi-Fi 6和藍牙配對，提供更穩定、更流暢的連結 。用戶可透過內置的3A演算法進行雙向語音通話 。此外，C100還具備嬰兒哭鬧檢測、噪音偵測和AI人像檢測功能，即時發送通知 。小米網店獨家發售，售價為$129，補貼後為港幣$109 。

Xiaomi掃拖機器人H40

全新Xiaomi掃拖機器人H40配備輕巧基站和聚焦集塵功能，清潔力全面升級 。它擁有10,000Pa的強大吸力及4L大容量集塵袋，實現90天免倒垃圾 。內置5200mAh電池，續航力長達180分鐘 。H40支援LDS雷射導航系統，能快速識別房間佈局，自動清空灰塵 。主刷和側刷具防纏繞功能，有效清潔毛髮、顆粒、碎屑等日常垃圾 。用戶可透過App追蹤清潔進度、擬定分區清潔，並支援語音控制 。同樣是官方網店獨家發售，售價為$1,599，補貼後為$1,359 。

同時還公布了不少新品，包括Xiaomi 破壁料理機、Xiaomi 便攜相片印表機1S、Xiaomi 磁吸自帶線行動電源10000 33W。

最後還有Redmi Note 14 Pro／14 推出全新沙漠金色，同樣有補貼價，非常抵玩。