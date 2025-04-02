小米POCO F7 Ultra／Pro 香港推出，究竟買邊部機好？規格對比！｜小米POCO於香港舉行發布會上，正式公布推出兩款年度旗艦電競級新機——POCO F7 Ultra與POCO F7 Pro，主打極致性能、創新影像技術與頂級顯示體驗。兩部機都是主打高性價比，最平三千餘元就可以擁有極級電競效能手機，不過究竟如何選擇好？立刻為大家作規格對比，分析邊款機合適大家。



POCO F7 Ultra vs F7 Pro規格對比

先睇這兩台新機的規格對比，基本上除了兩代的處理器外，便是鏡頭的分別。而機身手感、內存、屏幕等硬體資訊，幾乎一樣。

POCO F7 Pro及F7 Ultra應該如何選擇？

小米POCO F7 Ultra／Pro 兩台機分別以Snapdragon 8 Elite以及Snapdragon 8 Gen 3為處理核心，前者更加入了AI引擎，在AI效能處理上當然8 Elite比8 Gen 3更出色。另外，F7 Ultra因為性能更強，當打開狂暴模式時，可以最高去120fps，比起F7 Pro的90fps顯示更為絲滑，對於流暢度特別敏感的玩家，相信更會傾向選擇F7 Ultra。

POCO F7 Pro

不過論售價而言，F7 Ultra與F7 Pro相差大約千四元左右，如果對於打機效能不會太高要求，拍攝亦只求質素不錯，又沒有遠攝的需要，其實F7 Pro非常抵玩，三千四蚊，就擁有2024年旗艦級數的手機，不單打機性能不錯，而且散熱效能好，續航力亦都十分驚人。

POCO F7 Ultra性價比極高的選擇

如果對打機要求特別高，以及又要拍攝效能出眾的用家，千四元的區別的確不算很大，而且五千元有找的售價，與其他地區的售價比較下，香港已是非常抵買的地區，這亦都是值得大家直接向最高階的版本入手，一買就建議買16GB+512GB頂配版（買12GB版倒不如再慳一點買F7 Pro更好）。

小米POCO F7 Ultra 售價