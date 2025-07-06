Google Earth廿周年鉅獻　歷史影像功能　追溯1940年代街景

2025年6月25日，谷歌地球（Google Earth）迎來20歲生日，為了慶祝這一時刻，谷歌在服務中引入了歷史街景影像功能。



打開谷歌地球，會在工具欄中發現新增的「歷史影像」選項。👇👇👇

通過該功能，用戶可在當下與過去的歲月之間來回自由切換，查看不同時期的街景影像。

例如，用戶可查看柏林從1943年到現代的變遷，包括柏林牆的建造與拆除，以及隨後城市經歷的巨大轉型。

也可以觀察拉斯維加斯自1980年代以來的快速擴張，或者了解休斯頓NRG體育場是如何在1944年還只是農田的地方拔地而起的。

用戶還能查看多年前自己家的照片，甚至有可能發現已故親人的影像。

谷歌在其官方博客中表示，此次周年更新將使用戶能夠

從更多視角探索地球的奇蹟，無論是鳥瞰視角還是街景視角。

此前，歷史街景影像功能僅在谷歌地圖中存在，現在谷歌地球也上線了該功能，使得鳥瞰視角和街景模式的歷史影像徹底打通，用戶的探索維度得到了極大豐富。

數據顯示，自2005年上線以來，谷歌地球已累計更新3D時光軸、可搜索壁紙等功能，首周下載量即突破1億次。

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