【虛擬旅遊】活用Google Earth 4大實用功能　宅在家輕鬆環遊世界

香港已維持多日零確診的好消息，儘管如此，國際間的疫情仍沸沸揚揚，也不得即時解禁出國旅行。此時不妨透過Google 地圖、Google 地球來趟虛擬旅遊，在疫情趨緩、警報解除前，預先做好出國功課！

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Google 地圖除了能定位之外，也累計超過 1,000 萬英里的街景圖像，範圍涵蓋日常的街道到世界知名景點，換言之撳幾個掣就可以環遊世界。另外，Google 地球提供覆蓋全球98%人口、涵蓋3,600萬平方英里的高畫質圖像，讓人安在家中就能欣賞國內外美景。以下提供Google四項你可能不知道的小秘密，還未準備到熱門景點人迫人，就先來趟online的虛擬旅遊吧！

（Google Earth截圖 ）

密技一：在Google地球和Google街景中輸入景點，開啟線上虛擬踏青之旅

從Google Trend搜尋趨勢分析可以看到，近日關於「行山」、「步道」等搜尋關鍵字快速竄升，顯示到戶外、步道健行是大家相當關注的休閒活動。然而考量連假人潮較多，加上疫情期間避免群聚的情況，透過 Google earth 3D地圖的呈現，只要輸入想去的登山或步道景點，就能將這些風景一覽無遺。

街景服務也像是開啟通往世界各地的隨意門，不論是滿布櫻花的東京街道、冰攀者攀爬在阿爾卑斯山白朗峰冰山峭壁的驚人絕景、或是探索「天空之城」秘魯馬丘比丘遺跡，就連睇極光，也能跨越季節與氣候限制輕易達成。

密技二：建立專案 為未來的旅程事先充分準備

疫情期間，可以把想去的景點蒐集起來建立專案，除了善用介面上的工具，像是測量景點之間的距離、面積，也可以自行加入地標、依顏色分類標註，為日後周末出遊計劃預先規劃景點。

疫情期間，可以把想去的景點蒐集起來建立專案，除了善用介面上的工具，像是測量景點之間的距離、面積，也可以自行加入地標、依顏色分類標註，為日後周末出遊計劃預先規劃景點（Google Earth影片截圖）

密技三：試試「好手氣」 一鍵瞬移世界各地

想拜訪的國家、景點太多了，不妨利用「好手氣」功能，一鍵隨機輕鬆帶你瞬間移動到世界各地。或是點選側邊攔中的「旅行家」（僅有英文版本內容），跟著世界頂尖的說書人、科學家和非營利組織，來場全球導覽之旅，透過主題式的內容，探索世界各地知名景點，了解地理、人文、歷史等知識。

密技四：俯拍視角 從另一個角度發現地球之美

使用者除了利用 Google 地球進行線上虛擬之旅以外，也能透過 Google Earth View選擇地景色彩，以俯瞰的角度探索地球，從山景到冰川，從城市景觀到自然國家公園，含括色彩繽紛的自然地景及縱橫交錯的公路景象，像是美國黃石國家公園、日本東京都內的港區及冰島冰川等，讓人們從另一個角度發現地球的浩瀚無垠的美。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】