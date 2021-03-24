撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

多年耕耘之後，國內幾大品牌的旗艦產品，都逐漸讓消費者認可了自己慢慢提升的「身價」。此時，性價比任務，就被交給了旗下的其它產品線。過去的半個月內，驍龍888旗艦手機中就相繼出現了兩款性價比非常誘人的產品，分別是Redmi K40 Pro和realme真我GT。

Redmi K40 Pro稱自己為旗艦「焊門員」，把此前驍龍888旗艦的價格拉低了1000多元，「守住」了性價比旗艦的那道門。然而，隨後的realme真我GT則扮演了「破門員」的角色，嘗試衝擊Redmi K系列在性價比旗艦上一直以來的地位。

那麼，Redmi K40 Pro和realme真我GT，兩款價格重合，都主打性能的性價比旗艦，究竟誰更適合你？本篇文章將會給你答案。

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01 外形和做工：性價比與精緻感

一上手，兩部手機最明顯的共同特徵就是後蓋工藝，都沒有採用AG磨砂處理，而是用了傳統的光面。不過realme真我GT有一個素皮版本，算是多給了大家一個選擇吧。

中框是兩部手機第一個區別明顯的地方。Redmi K40 Pro是細磨砂表面，realme真我GT是亮面處理。不管是看還是摸，Redmi K40 Pro都有比較明顯的塑料感，尤其是在按鍵上。但要說明的是，Redmi K40 Pro的電源鍵功能更多，因為它也是一個電容指紋識別傳感器。雖然解鎖速度非常快，但對於習慣屏下指紋解鎖的朋友來說，側面指紋的解鎖方式需要適應一段時間，畢竟在解鎖時需要改變握持手機的方式。

realme真我GT是以一個「挑戰者」姿態上市的，試圖衝擊「米系」手機看家的「性價比」。從中框工藝、按鍵質感和指紋識別上（realme真我GT採用光學屏下指紋，也很快），我們就能看出realme真我GT確實下了功夫，精緻感更好。

當然，這個「精緻感」也不完全是拜工藝所賜。realme真我GT的體積就比Redmi K40 Pro小了一圈，握持起來體會還是非常明顯的。但要注意的是，realme真我GT還沒到「小屏旗艦」的尺寸，單手下拉通知欄還是有些費勁。

雖然都是「旗艦」，但兩款手機並沒有忘了那些讓性價比產品特別的小細節。Redmi K40 Pro搭載了紅外發射器，可以被當做遙控器；realme真我GT則有一個3.5毫米耳機接口，對玩遊戲時的無延遲音頻體驗非常關鍵。

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02 遊戲：性能和體驗都不能少

俗話說，「錢要花在刀刃上」，對於Redmi K40 Pro和realme真我GT來說，「刀刃」就是性能。證明一部手機的性能，沒有什麼比遊戲表現更有說服力了。於是，我們就找到了大家耳熟能詳，同時具備熱門和吃性能兩個屬性的《王者榮耀》、《和平精英》、《原神》「三人組」，用80分鐘的馬拉松式測試，展示兩位選手在流暢性和散熱兩方面的表現。

為了展示出兩部手機的全部性能，我們在Redmi K40 Pro裏開啓了GAME TURBO的「高質量」GPU設置，開啓了realme真我GT的「GT模式」和「電競模式」。

首先是30分鐘的《王者榮耀》，我們把兩部手機的畫質都開到最高，均已解鎖了90幀的最高幀率。

遊戲過程中，realme真我GT的幀數表現更加穩定，Redmi K40 Pro也保持着非常高的幀率水平，二者並沒有感知上的區別，兩部手機都足以流暢駕馭超高幀率的《王者榮耀》。

不過，在《王者榮耀》裏，兩部手機的最大差別不是幀數，而是振動反饋和外放音質。在完成擊殺等動作時，realme真我GT會有振動反饋，而Redmi K40 Pro則沒有。雖然兩者都配備了線性馬達，但顯然在遊戲中，realme真我GT對馬達的利用更好。雙揚聲器也是兩部手機的共同配備，然而realme真我GT聲音更大，也更飽滿。

結束30分鐘的《王者榮耀》後，不等手機冷卻，我們立刻打開《和平精英》，在幀數最高的前提下，儘量把畫質調高，玩20分鐘，記錄後15分鐘左右的幀數。

在《和平精英》中，兩部手機的體驗差別要比《王者榮耀》小，兩者都沒有振動反饋，流暢性也沒什麼區別。這時外放音效就成了最大不同，realme真我GT的聲音更有沉浸感。

退出《和平精英》後，我們立刻開始默認畫質下的30分鐘《原神》，記錄後20分鐘的幀數。

延續了此前兩款遊戲的趨勢，realme真我GT的幀數曲線更穩定一些，音效更好。但是實際流暢度感受卻比幀數曲線體現的小一些，雖然會有點感覺，但不影響正常遊戲。

80分鐘連續遊戲後，是時候測溫了。Redmi K40 Pro背部最高49.6攝氏度，最低32.5攝氏度，平均42.9攝氏度；realme真我GT背部最高43.1攝氏度，最低29.3攝氏度，平均39.9攝氏度。散熱方面，Redmi K40 Pro還是輸給了realme真我GT。

除了在揚聲器、《王者榮耀》振動反饋、散熱和幀數穩定性上的優勢，realme真我GT第二次展示出了自己的那種「精緻感」。給Redmi K40 Pro開啓「高質量」GPU設定，必須先打開「遊戲加速」APP，然後再打開「高級菜單」才行，並且一次設定只對一個遊戲生效。

Redmi K40 Pro開啟“高性能”的步驟（GPU設置）（中關村在線授權使用）

realme真我GT的「GT模式」和「電競模式」都分別能通過下拉通知欄裏的按鈕，以及遊戲內左上角的懸浮窗直接全局設置，操作更加方便。

realme真我GT開啟“高性能”的步驟（GT模式）（中關村在線授權使用）

realme真我GT開啟“高性能”的步驟（電競模式）（中關村在線授權使用）

03 相機：相似的規格，不同的表現

性價比旗艦，「性價比」重要，滿足「旗艦」標準更重要。除了性能，旗艦與否的最具參考價值標尺就是拍照性能了。兩部手機都搭載了主打夜景的三攝系統，連鏡頭規格都差不多，但實際成片卻有明顯的不同之處。

首先是兩款手機主打的夜景：

兩部手機最大的區別在色彩，realme真我GT的色彩更討喜，尤其是在花壇那張，非常明顯。

對於超廣角和2倍變焦夜景來說，解析力也開始有了較為明顯的區別。

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色彩風格上的區別，也延續到了白天，不過解析力區別就很微弱了。

除了成像素質之外，功能玩法也是相機的一部分，這裏realme真我GT再次成為了「更精緻」的那一個。夜景模式，realme真我GT的濾鏡很多，還具備專門的夜景專業模式，同時也有「AI視頻增強」。Redmi K40 Pro雖然有「HDR」視頻錄製，但最終的區別並不是很明顯。

reamle真我GT關閉AI視頻增強

reamle真我GT開啟AI視頻增強

reamle真我GT關閉AI視頻增強

reamle真我GT開啟AI視頻增強

Redmi K40 Pro關閉視頻HDR

Redmi K40 Pro開啟視頻HDR

Redmi K40 Pro關閉視頻HDR

Redmi K40 Pro開啟視頻HDR

04 充電：參數決定結果

續航和充電的重要性不言而喻。從紙面上來看，realme真我GT是65W充電功率，Redmi K40 Pro為33W。和相機不同，這次規格完全代表了最終成績。從0%電量自動關機開始，realme真我GT用30分鐘充到了97%，Redmi K40 Pro則是64%。完全充滿，realme真我GT花了32分鐘，Redmi K40 Pro花了56分鐘。

（中關村在線授權使用）

05 三千左右驍龍888旗艦，該選誰？

遊戲流暢度，對於大多數人來說，兩部手機的表現差不多，realme真我GT在幀數曲線上的優勢，只能被部分敏感人群感受到；温控和遊戲菜單的設計，realme真我GT顯然更下功夫；拍照，realme真我GT顏色更討喜，副攝解析力更強，玩法也更多；外形做工，realme真我GT稍微精緻一些。看完這些，相信大家已經知道哪款手機更適合自己了。

不過，拋開本篇對比的測試內容，我們看到了做同一種產品的兩種不同思路。Redmi K40 Pro給人感覺像是根「老油條」，做久了性價比旗艦，知道哪裏該堅持，哪裏該妥協，總體實力剛剛好。realme真我GT就像一個想證明自己的新人，在滿足了性價比旗艦的常規要求後，還在其它地方稍微多用了一些力。

realme真我GT確實是一部更好的手機。但我們不能就此否定Redmi K40 Pro，因為這部手機並不差，只是遇到了個「強敵」。歸根結底，在優秀的產品之中抉擇，沒有哪個選擇是錯誤的。

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