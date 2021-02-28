手機晶片性能一樣價錢卻差一截？即睇小米同門對比學識應該點揀

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

我們都知道，智能手機的性能很大程度取決於內置晶片。如果兩台手機均採用驍龍865，很難通過性能區分實際價格。仔細觀察同品牌同晶片機型，價格方面也有差異，往往會有「全能旗艦」與「性能旗艦」分類，如小米10 Ultra和紅米K30 Pro，同為驍龍865晶片組，起售價相差近2000元人民幣。

類似事情在手機行業不少見，各品牌都會有「全能旗艦」與「性能旗艦」，拋開品牌溢價，這是因為除晶片外，其他零部件選用有所不同，如屏幕、鏡頭、摩打、揚聲器和散熱等方面，我們以小米10 Ultra和紅米K30S作對比，講明是由。

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屏幕差異

屏幕是手機成本大頭，也是廠商成本控制重要一環，屏幕材質是LCD還是OLED，色彩顯示是8bit還是10bit，刷新率是60Hz還是更高，往往會在成本與售價方面體現。另外，高價格手機屏幕供應商往往來自三星、京東方、JDI等國際知名面板廠商。

在小米10 Ultra和紅米K30S中，前者為華星光電OLED屏幕，後者為LCD屏幕，紅米K30S屏幕素質不差，不過和小米10 Ultra的屏幕更好一籌。另外，在屏幕的其他功能方面，小米10 Ultra的OLED屏幕還支持屏下指紋識別，而紅米K30S只能將指紋識別和電源按鍵合二為一。

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鏡頭差異劃分售價

小米10 Ultra後置影像系統參數華麗，4800萬主攝+4800萬長焦+2000萬廣角+1200萬人像，四枚鏡頭單拎出來一枚都很能打。另外，為了提升各鏡頭的影像表現力，小米10 Ultra這類旗艦機型往往採用全新鍍膜、光學防抖，綜合提升拍照效果。

再看紅米K30S，後置影像系統參數為6400萬主攝+1300萬廣角+500萬微距，鏡頭方面沒有湊數，實際成像效果誰用誰知道，掃二維碼綽綽有餘。實際對比，紅米K30S的成片率、對焦速度、照片表現來看均比不上小米10 Ultra。這種情況在夜間拍攝極為明顯，小米10 Ultra在保證曝光時還可抑制夜間炫光。

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摩打成為新的成本增加項

近年來，線性摩打在智能手機中地位越發重要，這主要是因為線性摩打能帶來手感加成，當前震動摩打的成本排名依次是，X軸線性摩打＞Z軸線性摩打＞轉子摩打。這方面，小米10 Ultra與紅米K30S都沒閹割，採用X軸線性摩打。如果我們在其他型號、其他品牌會看到在震動摩打的變化。

雙揚聲器喇叭大有玄機

雙揚聲器在智能手機中地位越發重要，主要是雙揚聲器在使用中能帶來更為立體的音效體驗，不論是音樂聲音的「從左到右」，還是遊戲「聽聲辨位」，均能夠得到明顯提升。

小米10 Ultra與紅米K30S均為雙揚聲器，從使用體驗來說，紅米K30S「立體聲」效果稍弱，這主要是因為紅米K30S頂部揚聲器受限於成本，橫持時手機頂部揚聲器聲音稍小，聲音偏差明顯，揚聲器方面，小米10 Ultra表現更好。

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散熱，隱藏成本大戶

散熱結構也會影響整機成本與售價，小米10 Ultra和紅米K30S分別採用的兩種散熱結構，VC均熱板與熱管。這兩種散熱結構工作原理一致，但VC均熱板散熱效果更好，成本更高；熱管相較於VC均熱板散熱能力差，成本低廉可控。

散熱設計縮水最容易控制成本，也最不容易被用戶發覺，但用戶往往能在實際使用中感受出來。不過，小米10 Ultra和紅米K30S散熱均不差，小米10 Ultra勝在VC均熱板導熱效率高，紅米K30S勝在手機體積大，整體散熱效率不差。除了上述產品設計細節，拉開售價差距的功能往往還有外觀設計、NFC、無線充電、高功率無線快充等功能。

總結：

以紅米K30S為代表的性價比機型，和旗艦級手機相比，往往會在屏幕、相機、散熱系統等方面與旗艦機拉開差距。不過這更像是一個取捨問題，有人用不到相機，需要高性能，紅米K30S顯然更適用；既想要相機又想要高性能，小米10 Ultra顯然很合適。畢竟，不是所有人都能將預算拉滿。

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