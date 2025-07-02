HUAWEI Pura 80系列港版快將推出？官推港宣傳片Pura色卡共創計畫｜早前HUAWEI華為正式公布本年旗艦新機Pura 80 系列（包括Pura 80／80+及80 Ultra），不過仍未知道港版／國際版推出何時？華為官方微博賬號公布一條最新宣傳影片，竟然以香港作背景，更找來陳貝兒作主持人介紹最新主題伙「個性色卡，港味直出」的「Pura色卡共創計畫」。難道，HUAWEI Pura 80系列即將在香港推出？



HUAWEI Pura 80系列杷機新加入色板設定

官方宣布最新「Pura色卡共創計畫」

最近華為官方微博賬號公布一條最新宣傳影片，以香港作背景，更找來陳貝兒作主持人介紹最新主題伙「個性色卡，港味直出」的「Pura色卡共創計畫」，可以在影片中看到不斷強調最新Pura 80新機，在香港不同的景點拍攝，而且更強調香港不同地方都擁有不同的專有的色調。在拍攝時可以在色板上自由調節不同的色板，來乎合當時的場景。

陳貝兒手持Pura 80在香港不同街頭、景點試拍相片

今次宣傳影片主要在香港拍攝，而且更找來香港著名的主持人陳貝兒作主角，似乎相當看重香港的市場。不知道香港版／國際版何時推出呢？或許這個宣傳影片可顯出端倪，或許很快便會推出？大家拭目以待吧！