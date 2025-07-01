HUAWEI華為Pura 80 Ultra水貨登陸香港＋先達報價｜旗艦相機實試

HUAWEI 華為 Pura 80 Ultra水貨登陸香港＋先達報價｜早前HUAWEI華為 Pura 80 Ultra系列正式公布，憑藉其在攝影技術上的突破性創新及獨特的設計美學，令不少fans期待。這款備受矚目Pura 80 Ultra，水貨正式抵港，為本地科技愛好者及追求極致影像體驗的用家帶來全新選擇。立刻為大家報價，以及上手實試其拍攝功能有幾出眾。



HUAWEI Pura 80 Ultra作為系列中的超旗艦配置，其核心賣點無疑是其領先業界的影像系統。該機型搭載1吋超高動態範圍主感光元件，此配置顯著提升了手機在複雜光線環境下的成像能力，確保畫面細節豐富且色彩真實。配合創新的雙長焦鏡頭系統，無論是遠距離拍攝，還是捕捉微觀世界，均能呈現出令人驚豔的專業級影像。設計方面，Pura 80 Ultra以單色釉瓷中汲取靈感，呈現出雅緻而富有深度的視覺效果，同時配備第二代玄武鋼化昆侖玻璃，進一步提升了屏幕的抗跌耐磨性能，兼顧美學與實用性。

HUAWEI華為Pura 80 Ultra水貨登陸香港

記者上手試玩新機，於演唱會試拍時，發現無論影像或影片的質素都非常出色，可算是現時最強的「演唱會神器」，無請廣角拍攝、3.7倍，甚至10倍超長焦，拍攝出來的質素有如一般無反相機，人物清晰，亦富立體感。加上內置的「舞台」模式拍攝，不易被舞台的燈光影響拍攝設定。

Ultra超大底雙長焦鏡頭

HUAWEI華為Pura 80 Ultra演唱會試拍：



3.7倍長焦拍攝

2x拍攝

1x拍攝

10倍超長焦拍攝

2x拍攝

除了卓越的影像與堅固耐用的設計，HUAWEI Pura 80 Ultra亦在用家體驗上作出全面提升。手機預載了華為最新的HarmonyOS操作系統，該系統在流暢度、安全性及智能功能方面均有顯著優化。先達三禾等主要水貨手機店已開始發售HUAWEI Pura 80 Ultra。以下是針對不同儲存容量及顏色版本，該機型的最新市場報價：

512GB版本：$12000（黑色）、$12600（金色）

1TB版本：$13200（黑色）、$13800（金色）