iPhone 17 Air規格曝光 爆料YouTuber斷言：5.5mm史上最薄必大賣
知名科技YouTuber「Front Page Tech」（FPT）近日再度投下一顆震撼彈，曝光了Apple下一代全新機「iPhone 17 Air」的詳細規格。作為 iPhone 17 系列的一部分，取代目前 Plus 型號的市場定位。根據曝光內容，iPhone 17 Air 將會是Apple有史以來最薄的一款手機，厚度僅有驚人的 5.5 毫米，FPT 更認為 iPhone 17 Air 將會是系統中大賣的款式。
據傳，iPhone 17 Air 會配備一塊 6.6 吋 OLED 螢幕，並終於全線支援 120Hz 更新率，Apple 將告別入門機用 60Hz 面板的情況，全面向高流暢度看齊。讓用戶在日常操作與滑動過程中獲得更順暢的視覺體驗，同時也顯示出Apple針對非 Pro 系列機種的性能規格策略正逐步升級。
在核心規格部分，iPhone 17 Air 預計將搭載全新開發的 A19 晶片，儘管不是 Pro 級別的 A19 Pro 處理器，但整體效能與能耗控制仍相當可觀。配合高達 12GB 的 RAM，這是前所未有地首次出現在非 Pro 的 iPhone 上，可見Apple對於這款產品在處理 AI 運算方面有明確規劃。12GB 記憶體配置也意味著 iPhone 17 Air 將全面支援 Apple Intelligence 的多項功能。
儘管設計極致輕薄，iPhone 17 Air 並未在電池續航上做出過多妥協。根據 FPT 的爆料，Apple 將會採用高密度的矽負極電池技術，讓有限的機身空間得以容納更高效的電池容量。此外，Apple 也預計會首次部署自家研發的 C1 網絡晶片。結合 A19 晶片的能效提升與 C1 的節能設計，iPhone 17 Air 雖然不見得擁有 Pro 系列那樣的持久續航力，但對於一般用戶來說，其電池表現應足以應付日常需求。
然而，為了壓縮機身厚度與減少生產成本，iPhone 17 Air 在鏡頭配置方面做出重大調整。這款新機僅配備一顆 4800 萬畫素的主鏡頭，沒有額外的超廣角或長焦鏡頭模組。Apple將會依賴演算法強化的數位裁切與運算攝影，來模擬出多鏡頭拍攝的效果。明顯看到 iPhone 17 Air 將更主打簡潔輕便的拍攝體驗，目標用戶群也將鎖定那些對影像品質有基本要求、但不特別追求專業攝影功能的使用者。
外觀設計方面，由於厚度僅有 5.5mm，iPhone 17 Air 的側邊按鍵配置也相對有所調整，整體造型比過往機種更加纖薄、輕。USB-C 接孔將會保留，不過由於內部排線重組，其位置會更靠近機殼底部，有可能帶來全新充電手感與傳輸佈局。
至於價格方面，FPT 早前曾提及 iPhone 17 Air 可能會訂在高達 1300 美元（約$10204），不過新一輪爆料已推翻這項說法。根據最新資料，iPhone 17 Air 的售價將介於 iPhone 17 標準版與 Pro 版之間，基本上與目前 Plus 款型的價格區間相當。
資料來源：YouTube@FPT