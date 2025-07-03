知名科技YouTuber「Front Page Tech」（FPT）近日再度投下一顆震撼彈，曝光了Apple下一代全新機「iPhone 17 Air」的詳細規格。作為 iPhone 17 系列的一部分，取代目前 Plus 型號的市場定位。根據曝光內容，iPhone 17 Air 將會是Apple有史以來最薄的一款手機，厚度僅有驚人的 5.5 毫米，FPT 更認為 iPhone 17 Air 將會是系統中大賣的款式。



據傳，iPhone 17 Air 會配備一塊 6.6 吋 OLED 螢幕，並終於全線支援 120Hz 更新率，Apple 將告別入門機用 60Hz 面板的情況，全面向高流暢度看齊。讓用戶在日常操作與滑動過程中獲得更順暢的視覺體驗，同時也顯示出Apple針對非 Pro 系列機種的性能規格策略正逐步升級。

在核心規格部分，iPhone 17 Air 預計將搭載全新開發的 A19 晶片，儘管不是 Pro 級別的 A19 Pro 處理器，但整體效能與能耗控制仍相當可觀。配合高達 12GB 的 RAM，這是前所未有地首次出現在非 Pro 的 iPhone 上，可見Apple對於這款產品在處理 AI 運算方面有明確規劃。12GB 記憶體配置也意味著 iPhone 17 Air 將全面支援 Apple Intelligence 的多項功能。

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儘管設計極致輕薄，iPhone 17 Air 並未在電池續航上做出過多妥協。根據 FPT 的爆料，Apple 將會採用高密度的矽負極電池技術，讓有限的機身空間得以容納更高效的電池容量。此外，Apple 也預計會首次部署自家研發的 C1 網絡晶片。結合 A19 晶片的能效提升與 C1 的節能設計，iPhone 17 Air 雖然不見得擁有 Pro 系列那樣的持久續航力，但對於一般用戶來說，其電池表現應足以應付日常需求。

然而，為了壓縮機身厚度與減少生產成本，iPhone 17 Air 在鏡頭配置方面做出重大調整。這款新機僅配備一顆 4800 萬畫素的主鏡頭，沒有額外的超廣角或長焦鏡頭模組。Apple將會依賴演算法強化的數位裁切與運算攝影，來模擬出多鏡頭拍攝的效果。明顯看到 iPhone 17 Air 將更主打簡潔輕便的拍攝體驗，目標用戶群也將鎖定那些對影像品質有基本要求、但不特別追求專業攝影功能的使用者。

外觀設計方面，由於厚度僅有 5.5mm，iPhone 17 Air 的側邊按鍵配置也相對有所調整，整體造型比過往機種更加纖薄、輕。USB-C 接孔將會保留，不過由於內部排線重組，其位置會更靠近機殼底部，有可能帶來全新充電手感與傳輸佈局。

至於價格方面，FPT 早前曾提及 iPhone 17 Air 可能會訂在高達 1300 美元（約$10204），不過新一輪爆料已推翻這項說法。根據最新資料，iPhone 17 Air 的售價將介於 iPhone 17 標準版與 Pro 版之間，基本上與目前 Plus 款型的價格區間相當。

資料來源：YouTube@FPT