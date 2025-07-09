Samsung Galaxy Unpacked懶人包｜Z Fold7／Z Flip7／Watch8登場

Samsung Galaxy Unpacked 2025懶人包，Z Fold7／Z Flip7／Watch8系列登場（附 直播連結）｜香港時間2025年7月9日晚上10時，全球科技界目光聚焦三星盛事——Galaxy Unpacked發布會展開。今次Samsung揭曉了兩款劃時代的摺疊智能手機：Samsung Galaxy Z Fold7及Galaxy Z Flip7，以及全新升級的Galaxy Watch8系列與Galaxy Watch Ultra新色，今次新機多項突破，令不少fans為之驚訝。



Samsung Galaxy Unpacked 2025直播連結

今代Samsung Galaxy Z Fold7及Z Flip7 標誌性的藍色機身（葉志明 攝）

Galaxy Z Fold7與Z Flip7：未來智能手機體驗

全新Samsung Galaxy Z Fold7在設計上實現了重大突破，以驚人的8.9mm摺疊厚度和215g的輕巧機身，重新定義了摺疊手機的輕薄極限。Z Fold7的顯示技術亦全面升級。其7.6英寸Dynamic AMOLED 2X主屏幕，配合6.5英寸的外屏，視覺體驗更為廣闊清晰。得益於Vision Booster技術，即使在戶外強光下，屏幕內容依然能清晰呈現。搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，Z Fold7在效能上實現飛躍，CPU、NPU和GPU性能均有顯著提升，確保流暢的多任務處理和遊戲體驗。

今代Z Fold7擁有超薄的機身（葉志明 攝）

在影像方面，Z Fold7引入了1億像素廣角主鏡頭，配合100倍變焦功能，捕捉細節能力大幅增強。創新的AI功能如「Photo Assist」一鍵智能清除物件，以及「音軌消除」，讓影像創作更簡單高效，為用家帶來無限可能。

外屏比上代更闊落，打字更就手（葉志明 攝）

Samsung Galaxy Z Flip7則以其獨特的時尚魅力和實用性征服了年輕市場。最大的亮點莫過於其革新的4.1英寸超大外屏（FlexWindow）。這塊幾乎覆蓋整個機面的外屏，不僅提升了視覺衝擊力，更極大地增強了日常使用的便捷性，用家不需要打開手機即可查看通知、控制音樂、甚至快速回覆訊息，真正實現了「一目了然」的智慧互動。

Z Fold7 及 Z Flip7（葉志明 攝）

Z Flip7擁有多種潮流配色，包括經典的星耀藍、曜石黑、珊瑚紅，更有獨特的官網限定薄荷綠，滿足不同用戶的個性化選擇。它依然保持了僅188克的輕巧機身和13.7毫米的摺疊厚度，輕鬆攜帶。性能上，Z Flip7採用為Galaxy定制的3納米處理器，提供強大運算能力，配合4300毫安時電池，確保長效續航。首次在Flip系列中加入Samsung Dex功能，更拓展了其使用場景。Galaxy AI的全面融入，也讓Z Flip7的智能體驗更上層樓。

超闊落的外屏，實用又好看（葉志明 攝）

Z Flip7 有4款顏色機身選擇，包括網上限定的薄荷綠色（葉志明 攝）

Galaxy Watch8系列：智能健康管家

此次發布會，同時帶來了Galaxy Watch智能穿戴產品的最新力作。Samsung Galaxy Watch8系列作為日常智能健康的得力助手，在設計上更為簡約輕薄。它搭載3納米五核心處理器和第2代BioActive感應器，提供更精準的健康監測，包括全面的AI睡眠管理、心肺健康、以及全新的抗氧化物指數管理。其纖薄的機身和可快速更換的錶帶，完美融入用戶的日常生活。Galaxy Watch8 Classic則延續了經典腕錶的設計精髓，採用不鏽鋼錶身和旋轉錶圈，結合智能科技，彰顯典雅品味。

Samsung Galaxy Watch8（葉志明 攝）

Samsung Galaxy Watch8 Classic（葉志明 攝）

而專為戶外探險家打造的Samsung Galaxy Watch Ultra，此次則推出了吸睛的新顏色「鈦金藍色」，為其堅固耐用的形象增添了時尚元素。