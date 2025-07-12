Amazfit Balance 2智能手錶｜全能運動夥伴 極致健康追蹤｜售價

Amazfit Balance 2智能手錶推出｜最新Amazfit推出智能運動手錶Balance 2，結合多項先進技術與超長續航能力，為運動愛好者及專業人士提供健康與運動追蹤方法。手錶不僅在外觀設計上追求更高端質感，更在功能上實現了多項突破。



藍寶石玻璃屏幕

Amazfit Balance 2配備1.5吋高清AMOLED屏幕，採用藍寶石玻璃材質，硬度僅次於鑽石，具備卓越的抗刮性能。屏幕亮度峰值高達2000 nits，即使在烈日下也能清晰顯示數據，滿足戶外運動的需求。

Amazfit Balance 2智能手錶

170種以上運動模式＋人工智能訓練計劃

作為一款專為多運動用家設計的智能手錶，Balance 2內置超過170種運動記錄模式，涵蓋跑步、游泳、高爾夫、自由潛水等多種項目。其中，Zepp Coach AI個性化訓練計劃能根據用戶的目標與健康狀態，量身定制跑步計劃，幫助提升運動表現。此外，手錶還支援力量訓練模式，能自動識別25種訓練動作並生成肌肉熱力圖，可以更深入了解訓練效果。

Amazfit Balance 2內置BioTracker 6.0 PPG生物感測器，可全天候監測心率、血氧飽和度、壓力水平等指標。全新的BioCharge能量指數功能，能根據活動量與健康狀態，提供動態能量分析，幫助用家合理安排訓練與休息時間。若配用Helio Strap或Helio Ring使用，還能進一步提升數據準確性，實現訓練與恢復的完美平衡。

Amazfit Balance 2智能手錶內置多達170種以上運動追蹤

6星定位與免費地圖

在定位與導航方面，Amazfit Balance 2支援6大衛星系統，定位精準且連接速度快。手錶還提供免費地圖下載功能，包括等高線地圖與全球40,000個高爾夫球場地圖，為戶外運動用家提供便利。搭配藍牙耳機使用時，還能享受語音導航服務，進一步提升安全性。

新錶的電池續航能力令人驚艷，在標準模式下可使用長達21天，重度使用下也能穩定運行10天。這種超長續航設計，無需頻繁充電，隨時隨地記錄運動數據。

Amazfit Balance 2已經正式推出，售價為$2,098。而且首100名購買的用家更可免費獲贈價值$238的手錶支架充電座。還能參加免費HYROX攻略坊，提升訓練表現。