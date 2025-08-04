香港近日連續出現黑雨紅雨｜即睇雨天快速乾衣6妙法｜最近香港連續出現突發性的黑雨、紅雨狀況，如沒有準備雨具，分分鐘濕透身。如果雨大到撐傘也擋不了，滿身濕透的衣物和鞋襪如何才能快速吹乾呢？另外，在這些大雨天時，洗好的衣服有乾衣妙法嗎？



雨季救星｜6招快速乾衣妙法！居家小物秒變乾衣神器

連日大雨令人煩惱？衣服濕透卻趕著出門？別擔心！不論是遇上突如其來的暴雨，還是家中衣物因連日潮濕而難以晾乾，以下6個來自韓國節目《POINT》的實用乾衣技巧助你輕鬆應對！

hk01圖片

點擊圖卡即睇｜快速乾衣6招

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1. 紙袋風筒法：5分鐘快速乾衣

將薄身衣物放入紙袋或膠袋中，對準袋口使用風筒吹，短短5分鐘即可讓衣物變乾！

使用要點：

袋子不能太小，以免過熱融化

確保袋口與風筒之間無縫隙，防止熱風流失

風筒使用10分鐘後需休息降溫，避免損壞



1. 風筒紙袋吹乾法（YTN節目《POINT》截圖）

留意袋子不能太細，以免過熱融化（YTN節目《POINT》截圖）

2.電飯煲烘乾小物件

想不到電飯煲也能幫上忙！只需將電飯煲調至保溫模式，然後把襪子、手巾或內衣等小型輕薄衣物放在煲面，利用溫熱加速乾燥。特別適合趕時間時的小件衣物處理。

可以將襪、手巾、內衣等小型且輕薄的衣物放在調至保溫模式（keep warm）的電飯煲面，加快烘乾衣物。（乃木坂46網頁圖片）

3.乾衣機加毛巾加速法

家中有乾衣機但時間緊迫？試試加入一條乾毛巾與濕衣物一起烘乾！乾毛巾能有效吸收衣物水分，大幅縮短乾衣時間。

可試試在乾衣的同時放入一條乾毛巾一起攪動，利用毛巾吸走衣物水份，能縮短乾衣時間。

4. 風扇+抽濕機組合技

對於不適合高溫烘乾的精緻衣物，可直接放在電風扇前吹乾，或擺放在抽濕機旁邊。部分抽濕機還專門設有乾衣功能，效果更佳。

將濕衣服擺近抽濕機，有些除濕機甚至設有乾衣功能，效果更好。

5. 毛巾吸水絕技

厚身衣物如毛衣、衛衣難以快速乾透？先用厚毛巾按壓吸走表面水分，再進行晾曬。另一種方法是先用衣架掛起毛巾，再將衣服掛在毛巾上晾乾，同樣能加快乾衣速度。

可以晾衫前先以厚身毛巾印走表面水份，可加快乾衣過程。（YTN節目《POINT》截圖）

先用衣架掛起毛巾，然後將衣服掛在毛巾上（YTN節目《POINT》截圖）

6.最後急救法｜熨斗精準烘乾

衣服大致乾透，但袖口、口袋等厚實部位仍有濕氣？熨斗可派上用場！注意使用時需關閉蒸氣功能，並留意溫度控制，避免衣物燒焦。

袖口、口袋這些略厚位置未乾，可以使用熨斗熨乾

危險警告：微波爐乾衣並不可取

雖然理論上微波爐可將衣物中水分變成水蒸氣，但實際操作風險極高！衣物上的金屬拉鏈、鈕扣在微波中可能產生火花，引發火災。台灣曾有案例，有人嘗試用微波爐烘乾錢包，結果錢包燒黑，微波爐底盤也燒出一大片黑斑。考慮到安全因素，強烈不建議使用此方法。

台灣就曾有女生心急，以微波爐弄乾銀包險釀火警。（Dcard圖片）

無論是遇上突如其來的大雨，還是梅雨季節衣物難乾，掌握這些乾衣小技巧，再也不怕衣服未乾就要出門了！