羅馬仕行動電源爆炸｜網傳高層潛逃「著草」工廠停擺數百員工失業｜昔日中國「尿袋」熱銷品牌、年銷5000萬粒電池的「羅馬仕（ROMOSS）」，疑因貪圖更高利潤將重要零件外判生產，近年連續發生自燃爆炸事故，不得不宣布召回49萬台行動電源，同時多項3C產品認證被撤銷。而近日網上更爆出，羅馬仕的高層疑放棄爛局不顧，被留下的數百員工不單因工廠停擺半年，收入不保，更疑似要負責高層「著草」後的爛攤子！



自燃事件連環爆 品牌危機一觸即發

在中國行動電源市場，「羅馬仕（ROMOSS）」曾經是家喻戶曉的品牌，2013年雙11創下單日熱賣30萬台、營收超過2,000萬元的佳績，產品一度暢銷全球八十多個國家，年出貨量高達5,000萬顆。然而，去年起羅馬仕產品多次發生自燃事故而捲入風暴，多家大學及機構明文禁止使用該品牌之「尿袋」，導致消費者恐慌及大量退貨。經調查發現，事故多與供應商「安普瑞斯（無錫）」所提供的電池品質不符規範有關。部分產品於數年前開發，當時雖有質量疑慮，仍因追求高毛利而繼續採購。最終，羅馬仕不得不宣布召回49萬台行動電源，同時多項3C產品認證被撤銷。

羅馬仕事件曝光後引發網友激烈反彈，許多聲音質疑高層「分紅享受，出事就逃」，讓員工和消費者承受惡果。至今羅馬仕官方尚未正面回應高層疑似潛逃及財務問題。各大電商平台的羅馬仕旗艦店幾乎全數下架，僅京東平台仍有營運，品牌形象與消費者信任大幅受損。

自燃事件連環爆 品牌危機一觸即發

客服失聯與官方督導 消費者維權困難重重

七月初開始，許多羅馬仕用戶發現，向客服反映退貨與賠償問題時經常「已讀不回」，加上其網民停運，且宣布工廠停止生產半年，讓消費者擔心回收行動電源後，賠償無著落或無法更換新產品。儘管外界紛傳公司經營困難，羅馬仕當時仍在官方微博否認倒閉傳聞。

客服失聯與官方督導 消費者維權困難重重

管理層爭議叢生 資產轉移成焦點

不過，事隔數天後，有多名自稱羅馬仕員工在網上披露，羅馬仕5位核心高層在危機初現時就已神秘消失，更改貼出一張「人去樓空」的羅馬仕辦公室相片，並指高層已前往馬來西亞，並完成法人變更和資產轉移。據內部人士指出，公司高層長期將企業資金用於個人投資，如在香港購置房產、豪車等，卻未妥善設立風險準備金。如今出事後，員工與消費者只能自行承擔損失，使基層相當不滿。

管理層爭議叢生 資產轉移成焦點

工廠全面停工 員工處境雪上加霜

7月7日，羅馬仕官方發布公告，宣布公司全面停工停產，預計為期半年，僅少數人力保留處理退貨與客服。據悉，自6月起公司現金流已急劇惡化，甚至無法發放加班費，導致大多數員工被迫停薪留職，目前僅剩三、四十人繼續維持營運。

工廠全面停工 員工處境雪上加霜

市場信心重創 深圳市市場監督已立案監督回收

羅馬仕事件曝光後引發網友激烈反彈，許多聲音質疑高層「分紅享受，出事就逃」，讓員工和消費者承受惡果。至今羅馬仕官方尚未正面回應高層疑似潛逃及財務問題。各大電商平台如京東及淘寶旗艦店均已關閉、產品全數下架。

針對消費者的疑慮，深圳市市場監督管理局於7月8日宣布，已成立專案小組，全天候督導羅馬仕的產品召回，並要求設立專門退款帳戶、優化退貨流程，同時協調快遞開通綠色通道，以加速問題處理進度，保障用戶權益。