Apple Maps單車友必用地圖新功能！單車導航登陸香港 出行新體驗

Apple Maps單車友必用新功能｜Apple今日公布Apple Maps地圖已全面向香港用戶推出詳細的單車路線「逐步導航」功能。無論是穿梭於單車徑、單車道，還是探索適合單車行駛的道路，Apple Maps地圖都能提供精準的導航指引。此功能支援繁體中文（香港）及英文。



Apple Maps單車友必用地圖新功能 (AI生成圖片)

智慧避開崎嶇與繁忙

過去，單車愛好者在規劃路線時，往往需要依賴多方資訊，以避開陡峭山坡或繁忙路段。現在，Apple Maps 地圖的單車導航功能徹底改變了這一局面。新功能允許果迷在出發前預覽路線的海拔範圍，清晰展示沿途地形起伏，讓騎行者對路線難度一目了然。更貼心的是，地圖還會顯示道路的繁忙程度，用戶可據此選擇最能避開高峰時段車流、享受悠閒騎行的路線。這項智慧規劃功能，無疑能大大提升騎行的舒適度和安全性，讓單車出行不再是挑戰，而是享受。

可以為用家以駕駛單車設計路線

Apple Maps 地圖的單車導航不僅止於預先規劃，更在騎行過程中提供實時的無縫體驗。其中一大亮點是實時的路線海拔變化資訊，讓騎行者隨時掌握當前路段的坡度變化，從容應對。Apple 地圖特別加入了當接近某些交叉路口時，會收到下車步行的通知，這項安全提示尤其適用於單車與行人分流不清的路段，有效避免潛在的危險。

就連路線的高度亦都有資料

而語音導航更是這項功能的核心優勢之一。清晰的語音指令讓用家可以將注意力完全放在前方的路徑上，無需頻繁低頭查看螢幕，大大提升了騎行的安全性和專注度，真正實現「專注於前方的路徑，同時享受踩單車的樂趣」。這對於在城市中穿梭的單車族來說，無疑是一大福音。

便捷服務全程無憂

Apple 地圖的單車導航不只提供方向指引，更將騎行中可能遇到的需求一併納入考量。隨著路線前進，用家可以輕鬆地找尋公共洗手間、停留地點或單車維修店，確保騎行旅途的順暢與舒適。此外，實用的功能還包括分享預計到達時間、關閉語音導航、查看路線概覽或轉彎列表，所有這些選項都可在騎行過程中隨時調整，極大提升靈活性。

對於經常以單車代步的用戶，Apple Maps 地圖亦體貼地加入了可將單車設置為預設的交通模式的選項，讓每次規劃行程都能一步到位，省卻重複設定的麻煩。

新功能與Apple Watch完美連動

Apple Watch 完美連動

Apple Watch 用家將能享受更進一步的無縫騎行體驗。Apple Watch 專用的單車功能提供路線的高度概覽，輕抬手腕即可掌握整體地形。更令人印象深刻的是觸感反應的「逐步導航」，透過手錶的震動提示轉彎方向，讓騎行者無需分心。配合透過手錶內建的揚聲器大聲播報距離，Apple Watch 成為單車騎士手腕上的最佳副駕駛，進一步提升了騎行的便捷性與安全性。