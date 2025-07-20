Acoustune RS FIVE入耳式監聽耳機試聽報告｜日本耳機品牌 Acoustune 的 「RS」系列重新定義「監聽專用」與「一般樂迷使用」兩種調音定位之間的平衡，第3彈 RS FIVE （上兩代分別為RS1、RS3）使用全新動圈單元及金屬+3D打印機身，聲音精準凝聚，樹立起日系中階 IEM 市場的新標竿。



品牌全新日系極簡包裝

日本貨首先都是要看包裝，Acoustune RS FIVE 一改過去常用的金屬耳機盒，改用一個黑色硬身皮盒，小巧便捷。同時其包裝換上同步換上鋁製外盒極簡包裝，盡顯日系匠心和日本設計的「減去法」美學。（不過記者發現這片鋁板很易花，如非必要別拆去表層的保護膜）

Acoustune RS FIVE入耳式監聽耳機｜可聽可監猶如神作535日系轉生

包裝換上同步換上鋁製外盒包裝，細節盡顯日系匠心。

3D列印醫療級機殼｜結合不鏽鋼導音管

再來看看 Acoustune RS FIVE 的機身，2千幾蚊已經有CM耳機的高級質感，而除了機面的金屬面板，3D列印醫療級機殼首次結合不鏽鋼導音管，兼具殼體剛性及抑震能力。單元方面，使用了一個特製的 9.2 mm 鈹圓頂 Myrinx EL-B 動圈單元，擁有 20 Hz–40 kHz 超寬頻率響應、32 Ω 阻抗及 110 dB 靈敏度，在隨身播放器或舞台無線系統上同樣容易驅動。

Acoustune RS FIVE 的機身使用3D列印醫療級機殼，並首次結合不鏽鋼導音管，兼具殼體剛性及抑震能力。

Acoustune RS FIVE 的機身使用3D列印醫療級機殼，並首次結合不鏽鋼導音管，兼具殼體剛性及抑震能力。

線材耐用又防水

配件方面，RS FIVE 隨盒附送 Kevlar 強化物料的4 絞鍍銀 Litz 線材（ ARM021）耳機線，記者多次使用過這種物料的線材，它線身柔軟但堅韌耐用；特製 Long-Type Pentaconn Ear 3.5mm端子更新增防水結構，耐磨度與接觸可靠性再提高。

附上3對 AET07（S/M/L三尺寸）耳膠及1對高密封記憶物料 AET02 耳膠，記者自己就喜歡用AET07、貪其解析力更平衡，如果用 AET02 的話低音會比較重。

日系調音+現代聲學技術｜風格致敬 Shure 535

聽講製作團隊是想以現代技術和日本調音風格，推出一隻可以向監聽耳機神作Shure 535致敬的新機。記者早前拍照後快試了約30分鐘。使用 Astell&Kernx 的USB-C to 3.5mm 尾巴+iPhone 15 Pro Max，試聽了超高清file版本 Stevie Wonder 的《You Are the Sunshine of My Life》，馬上就明白團隊的想法。

RS FIVE 的高頻較 RS THREE 更為華麗，延伸明亮而不刺耳，中高頻帶有微微濕潤光澤；低頻則穩固撐起整體舞台，量感比 RS ONE 多一點點卻不喧賓奪主。聲場定位屬「舞台監聽取向」，殘響控制得宜，細節分離度極高，背後的環境音也能清晰捕捉。總體而言，它不像一般流行向耳機那般強烈調味，仍保留監聽應有的中性基調，卻又兼具音樂欣賞的悅耳度，正好做到「可聽可監」的535特性。

記者早前拍照後快試了Acoustune RS FIVE 約30分鐘，使用 Astell&Kernx 的USB-C to 3.5mm 尾巴+iPhone 15 Pro Max。

綜觀之，RS FIVE 以先進物料與製程換來耐用而輕盈的機身，專為長時間配戴而生；Myrinx EL-B 單元帶來寬動態與高分析力，足以滿足錄音師、舞台樂手乃至高要求樂迷。若你喜愛 RS ONE 的舞台感、又向往 RS THREE 的細節，但希望再添幾分音樂味與質感，只怕你試聽 RS FIVE 後會大叫「shut up and take my money」又敗家。

