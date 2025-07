Acoustune RS FIVE入耳式監聽耳機試聽報告|日本耳機品牌 Acoustune 的 「RS」系列重新定義「監聽專用」與「一般樂迷使用」兩種調音定位之間的平衡,第3彈 RS FIVE (上兩代分別為RS1、RS3)使用全新動圈單元及金屬+3D打印機身,聲音精準凝聚,樹立起日系中階 IEM 市場的新標竿。



品牌全新日系極簡包裝

日本貨首先都是要看包裝,Acoustune RS FIVE 一改過去常用的金屬耳機盒,改用一個黑色硬身皮盒,小巧便捷。同時其包裝換上同步換上鋁製外盒極簡包裝,盡顯日系匠心和日本設計的「減去法」美學。(不過記者發現這片鋁板很易花,如非必要別拆去表層的保護膜)

Acoustune RS FIVE入耳式監聽耳機|可聽可監猶如神作535日系轉生

包裝換上同步換上鋁製外盒包裝,細節盡顯日系匠心。

3D列印醫療級機殼|結合不鏽鋼導音管

再來看看 Acoustune RS FIVE 的機身,2千幾蚊已經有CM耳機的高級質感,而除了機面的金屬面板,3D列印醫療級機殼首次結合不鏽鋼導音管,兼具殼體剛性及抑震能力。單元方面,使用了一個特製的 9.2 mm 鈹圓頂 Myrinx EL-B 動圈單元,擁有 20 Hz–40 kHz 超寬頻率響應、32 Ω 阻抗及 110 dB 靈敏度,在隨身播放器或舞台無線系統上同樣容易驅動。

Acoustune RS FIVE 的機身使用3D列印醫療級機殼,並首次結合不鏽鋼導音管,兼具殼體剛性及抑震能力。

Acoustune RS FIVE 的機身使用3D列印醫療級機殼,並首次結合不鏽鋼導音管,兼具殼體剛性及抑震能力。

線材耐用又防水

配件方面,RS FIVE 隨盒附送 Kevlar 強化物料的4 絞鍍銀 Litz 線材( ARM021)耳機線,記者多次使用過這種物料的線材,它線身柔軟但堅韌耐用;特製 Long-Type Pentaconn Ear 3.5mm端子更新增防水結構,耐磨度與接觸可靠性再提高。

附上3對 AET07(S/M/L三尺寸)耳膠及1對高密封記憶物料 AET02 耳膠,記者自己就喜歡用AET07、貪其解析力更平衡,如果用 AET02 的話低音會比較重。

日系調音+現代聲學技術|風格致敬 Shure 535

聽講製作團隊是想以現代技術和日本調音風格,推出一隻可以向監聽耳機神作Shure 535致敬的新機。記者早前拍照後快試了約30分鐘。使用 Astell&Kernx 的USB-C to 3.5mm 尾巴+iPhone 15 Pro Max,試聽了超高清file版本 Stevie Wonder 的《You Are the Sunshine of My Life》,馬上就明白團隊的想法。

RS FIVE 的高頻較 RS THREE 更為華麗,延伸明亮而不刺耳,中高頻帶有微微濕潤光澤;低頻則穩固撐起整體舞台,量感比 RS ONE 多一點點卻不喧賓奪主。聲場定位屬「舞台監聽取向」,殘響控制得宜,細節分離度極高,背後的環境音也能清晰捕捉。總體而言,它不像一般流行向耳機那般強烈調味,仍保留監聽應有的中性基調,卻又兼具音樂欣賞的悅耳度,正好做到「可聽可監」的535特性。

記者早前拍照後快試了Acoustune RS FIVE 約30分鐘,使用 Astell&Kernx 的USB-C to 3.5mm 尾巴+iPhone 15 Pro Max。

綜觀之,RS FIVE 以先進物料與製程換來耐用而輕盈的機身,專為長時間配戴而生;Myrinx EL-B 單元帶來寬動態與高分析力,足以滿足錄音師、舞台樂手乃至高要求樂迷。若你喜愛 RS ONE 的舞台感、又向往 RS THREE 的細節,但希望再添幾分音樂味與質感,只怕你試聽 RS FIVE 後會大叫「shut up and take my money」又敗家。