vivo X Fold5香港推出｜萬二有找！超薄摺疊旗艦＋蔡司超長焦鏡頭

vivo X Fold5 香港版登場｜售價＋規格介紹｜vivo終於在香港推出旗艦級摺疊式手機——vivo X Fold5，引頸以待的新機以5000萬像素蔡司超級長焦鏡頭、配以極致輕薄的機身設計、以及超高規格的三防技術（防塵、防水、防凍）及超長的續航能力，成為商務精英與專業人士的生產力新寵。



vivo X Fold5香港推出

蔡司超級長焦鏡頭 專業級攝影效能

vivo X Fold5與蔡司（ZEISS）的深度合作 ，配備了5000萬像素蔡司超級長焦鏡頭。該鏡頭採用SONY IMX882超感光傳感器，具備1/1.95英寸大底及CIPA 4.5相機級別防震認證 ，無論是3倍光學變焦還是高達100倍數碼變焦，都能拍攝出清晰的成像效果。此外，蔡司5000萬像素主攝鏡頭配置1/1.65英寸大底、Sony IMX921超感光傳感器、CIPA 4.5相機級別防抖認證及VCS仿生光譜技術2.0 。5000萬像素超廣角鏡頭則擁有120度超廣角和AF自動對焦功能，可輕鬆應對日常及工作攝影需求。

配備ZEISS鏡頭

217g超輕薄機身：舒適握感與頂級外觀兼備

新機機身設計上實現了重大突破，炫灰版重量僅217g，展開厚度僅4.3mm，摺疊厚度亦僅為9.2mm 。輕巧的機身搭配乾淨俐落的鋁合金中框、自然流暢的微四曲屏，以及機背的雙拓鍍膜工藝，塑造出摺疊式手機獨有的高級質感與細膩手感。耐用度方面，X Fold5的全新碳纖維龍骨鉸鏈採用六重航鈦級用材，強度高達2300MPa，斷裂韌性比上一代提升47.3% ，並通過了60萬次極限摺疊測試 ，樹立了業界開合耐用度的新標準。多連杆運動架構設計實現轉動過程中同步滑動，有效減小鉓鏈對內屏的擠壓，使得手機摺疊位置更窄，展開後摺痕更淺，使用體驗更為卓越。

超輕巧機身

另外，新機具備現時摺疊式手機中最高規格的IP5X、IPX8、IPX9防塵防水等級。IP5X認證代表手機通過1mm微塵8小時測試，有效降低灰塵侵蝕風險 。IPX8及IPX9則意味著手機不但能置於1米水深下1小時，更能承受高達80度的高溫水柱噴濺 。更值得一提的是，X Fold5在1米水深的環境下，通過了水下摺疊1000次測試，其防水能力可見一斑 。

此外，X Fold5還具備優秀的抗寒能力，即使在-20℃的低溫環境下仍能正常使用 ，在電量充足情況下可連續通話長達20小時、使用導航功能近9.6小時 ，確保用戶在寒冷地區也能安心使用，不受氣溫影響工作進度。

藍海電池與閃充的超長續航力

內置6000mAh超大容量藍海電池，採用行業首發的第四代矽負極電池技術，矽含量提升至12%，能量密度高達866Wh/L。電池使用了雙層電極架構及第二代半固態電解質，有效減少矽材料膨脹造成的壽命衰減，並增強離子傳輸速率，帶來更強的抗寒能力 。

充電方面，80W雙電池閃充能令X Fold5在1小時內恢復滿電狀態 。而40W無線閃充則更方便用戶全天候充電，隨時隨地為手機補充能量，告別電量焦慮 。

售價與預售優惠

vivo X Fold5摺疊式手機的定價為$11,998，預售期內（2025年7月23日至30日）在指定商鋪訂購，可獲贈Microsoft365個人版（12個月，盒裝版）及延長12個月原廠保養服務。而且公開發售首個月內（2025年7月31日至8月31日）購買手機，亦可獲得價值$998的延長12個月原廠保養服務。