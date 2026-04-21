OnePlus 15T實測：165Hz超高刷配6.3吋細屏　打機延遲減10ms

回顧智能手機屏幕的進化史，更新率一直是推動體驗升級的核心變量之一。從60Hz到90Hz再到120Hz，每一次躍升都帶來了可感知的流暢度提升。但自從120Hz成為旗艦標配之後，手機屏幕的更新率似乎進入了一個「舒適區」，大多數用戶和廠商都默認120Hz已經足夠好用。



然而，當你真正體驗過165Hz之後，可能就很難再回到120Hz了。說到這裏，不得不提OnePlus——作為當初把高刷引入手機行業的品牌，OnePlus在2019年就率先在OnePlus 7 Pro上搭載了90Hz屏幕，此後每一代產品都在持續推高更新率的天花板。如今，OnePlus 15T將這個數字推到了165Hz。

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1. 120Hz已經「夠用」了嗎？

客觀來說，120Hz在大多數日常場景下確實提供了不錯的流暢度體驗。刷社交媒體、看視頻、日常操作，120Hz基本不會讓人覺得卡頓。但「夠用」和「好用」之間仍然存在差距——特別是在遊戲這個對幀率高度敏感的場景中。

以FPS射擊遊戲為例，120Hz意味着屏幕每秒刷新120次，每幀畫面的顯示時間約為8.3ms。而165Hz下，每幀的顯示時間縮短到約6.1ms，每秒多出45幀畫面。在高強度對抗中，更高的幀率意味着你看到敵人的時間更早、畫面撕裂更少、操作跟手感更強。這不是理論上的優勢，而是在實際對戰中可以感受到的差異。有測試數據顯示，165Hz相較120Hz能讓操控速度提升約17%，操作響應時間縮短約10ms。對於FPS和MOBA類競技手遊來說，這個差距足以改變對局走向。

除了遊戲，165Hz在日常滑動操作中也能帶來更絲滑的觸感。快速翻閲訊息流、切換應用時，畫面過渡更加連貫自然，視覺上的「粘滯感」明顯減少。這種感受雖然細微，但一旦習慣了更高的幀率，再回到120Hz時就會覺得「差了點意思」。很多體驗過高幀率屏幕的用戶都會有一個共同感受：用了就回不去了。

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2. OnePlus 15T：小屏上的165Hz標杆

在這個背景下，OnePlus 15T的出現提供了一個有說服力的參照。這款手機在6.32吋的小直屏上實現了165Hz更新率，是目前小屏旗艦中率先達到這一規格的產品。屏幕採用旗艦級發光材料，支持1-120Hz自適應刷新並可手動切換至165Hz，在亮度、色準、功耗和壽命四個維度都做了全面優化。屏幕分辨率為2640×1216，像素密度達到460PPI，普通亮度800nits，HBM亮度1800nits，局部峰值亮度可達3600nits，戶外強光下也能保持清晰可見。

同時，OnePlus 15T還啟用了自研「屏幕科學產線」二次校準技術，集成了121項工藝製程和39種調校算法，運用1.51億像素攝像頭進行微米級精度辨識，端到端確保每一塊屏幕的顯示素質。針對用戶在不同光線下的視覺痛點，OnePlus 15T搭載了獨家定製的全亮度人因色貌模型，配合自研「太陽顯示」技術，確保戶外強光下畫面清晰可見。同時它還突破了低亮度下電流不穩定、色彩失準的行業難題，做到了1nit真硬件暗夜顯示，深夜使用也能保證畫面通透自然、不刺眼。

為了讓165Hz不只是一個硬件參數，OnePlus在軟件和生態層面也下了功夫。OnePlus 15T搭載的風馳遊戲內核從晶片底層優化了幀率調度，配合Snapdragon 8 Elite Gen 5的性能輸出，在《和平精英》、《三角洲行動》等主流手遊中已經實現了原生165幀適配。從已有的測試數據來看，幀率曲線穩定、功耗控制合理、機身溫度也保持在可接受範圍內。

這塊屏幕在護眼方面同樣考慮周全。OnePlus 15T支持「明眸護眼」技術，硬件級低藍光配合3840Hz超高頻PWM調光，SVM頻閃指標低至0.04，具備七大AI主動護眼功能，從距離提醒到暈動舒緩全方位守護雙眼，獲得了小屏中嚴格的「小金標」護眼認證。對於長時間使用手機的用戶來說，高刷和護眼並不矛盾。

3. 屏幕之外的配套也很關鍵

高刷屏幕要發揮出應有的效果，離不開性能和續航的支撐。OnePlus 15T搭載第五代驍龍8至尊版，安兔兔跑分突破445萬，性能釋放在小屏手機中處於領先水平。7500mAh超大容量冰川電池配合100W有線閃充和50W無線閃充，讓用戶不必擔心高刷模式下的續航焦慮——連續刷短視頻可以撐到約36.6小時，重度遊戲也能暢玩約10.3小時。值得一提的是，OnePlus 15T還支持雨水觸控2.0和手套觸控，在雨天、出汗或冬天戴手套等特殊場景下也能保持精準操控，拓展了高刷屏幕的實際可用場景。

整體來看，165Hz超高刷在手機上並非「過度設計」，而是幀率升級趨勢的自然延伸。對於重視遊戲體驗和日常流暢度的用戶，OnePlus 15T的165Hz小直屏配合旗艦性能和長續航，提供了一個相當均衡的選擇方案。如果你正在考慮換一台能兼顧手感和性能的小屏旗艦，不妨到線下實際感受一下165Hz的絲滑體驗，或許它會刷新你對「夠用」的定義。

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