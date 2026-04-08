Redmi K90 Max首創懸浮風冷 內置風扇100秒降10度 支援IP69防水
撰文：快科技
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REDMI K90 Max將在本月發布，官方今天首次公布新機外觀。依然是直屏+直邊設計，官方打造了太空銀配色，冷調銀色機身+鋁合金中框，呈現極簡風格。
整機造型與K90 Pro Max同源，採用橫向大模組，不過右側從揚聲器換成了風扇的格柵開孔。模組下方則是超寬的密集出風口，大面積的進出風口搭配上18.1mm超大尺寸風扇，預計會比以往類似機型散熱效果更強勁。
K90 Max風冷散熱更強、更靜，更可靠
據官方介紹，K90 Max相比主流方案提升約6%，單分鐘風量可達0.42CFM，達到友商1.3倍，可以讓REDMI K90 Max在100秒內直降10℃。
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結構設計方面，該機採用懸浮式風冷架構，完全獨立且沒有破主板，好處是不影響整機防塵、防水，支持IP66/IP68/IP69，也不會影響電池容量。
在關鍵部件，REDMI K90 Max採用行業罕見的金屬軸承，相較常見的塑料軸承方案，在耐用性和穩定性方面具備一定優勢。
REDMI K90 Max提供三擋轉速模式，可根據不同使用場景靈活切換。在高速強冷模式下，風噪控制在32dB，在提升散熱效率的同時兼顧日常使用的靜音體驗。
REDMI產品經理胡馨心表示，一些友商宣發分貝數是低檔位+從手機正面收聲的，REDMI的是最大檔位，直接對着風扇收聲，隨便對比，絕不翻車。
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