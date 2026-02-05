iQOO 15 Ultra不拼相機專攻遊戲　144Hz零掉幀+7400mAh暢玩整天

七年深耕，只為巔峰一刻。2月4日19:00，iQOO品牌七周年戰略旗艦——iQOO 15 Ultra正式亮相。這不是一台循規蹈矩的Ultra旗艦，而是一款方向極其明確的性能宣言之作。正式亮相。這不是一台循規蹈矩的Ultra旗艦，而是一款方向極其明確的性能宣言之作。



iQOO 15 Ultra以行業首款「性能Ultra」為核心定位，徹底打破「談Ultra必影像」的固有格局，將旗艦競爭重新拉回到用戶真實感知最強的核心體驗之上。 Ultra以行業首款「性能Ultra」為核心定位，徹底打破「談Ultra必影像」的固有格局，將旗艦競爭重新拉回到用戶真實感知最強的核心體驗之上。

從性能架構到底層散熱，從操控交互到直播系統，再到顯示素質與工業設計，iQOO 15 Ultra在性能、操控、直播、顯示、設計五大維度進行系統級重構，為極致玩家打造一台真正意義上的專屬戰機，同時也開闢了一條以極致性能體驗為核心的全新賽道，重新定義遊戲旗艦的新標準。

1. 性能天花板：451萬跑分+0掉幀，跨代算力全面碾壓

iQOO 15 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 5 Elite處理器，基於先進製程打造，在峰值性能與能效控制方面實現全面升級。同時引入自研電競晶片Q3，構建主晶片與圖形增強晶片並行的雙芯架構，使算力調度不再侷限於單一SoC，而是圍繞遊戲場景進行更精細、更高效的分工協作。

在存儲層面，iQOO 15 Ultra首發UFS4.1+LPDDR5X Ultra Pro組合，順序讀寫速度高達10.7Gbps，無論是大型遊戲加載、複雜場景切換，還是高頻資源調度，都能做到即點即開、毫無等待。

在安兔兔V10測試中，整機綜合跑分突破451萬分，性能水平覆蓋99%以上安卓機型，穩居行業第一梯隊。但iQOO 15 Ultra的目標並不止於跑分領先，而是為高畫質、高幀率、高併發的重載遊戲場景提供長期穩定的算力基礎。為此，iQOO帶來了行業首創的冰穹風冷散熱系統，採用主被動一體化設計，從熱源產生、熱量傳導到熱量排出，構建完整散熱閉環。

整機內置行業最大規格的8K冰穹VC均熱板，覆蓋核心發熱區域，配合雙層超高導熱石墨加速橫向散熱，同時引入由59片LCP高強度扇葉組成的大尺寸主動散熱風扇，在高負載場景下主動介入，將熱量快速排出機身。

這套散熱系統並非為短時間衝榜服務，而是專為長時間高負載遊戲打造。開啟風扇後，即便面對當前最吃性能、最吃散熱的手遊場景，整機依然能夠保持穩定輸出，不降頻、不掉幀。

此外，iQOO自研電競晶片Q3深度介入渲染管線，不再侷限於插幀或簡單畫面增強，而是在分辨率、幀率與光影效果之間建立動態平衡。依託Q3的圖形增強能力，iQOO 15 Ultra在開放世界手遊中實現行業首發全場景光線追蹤+2K原畫級超分+120FPS超幀三併發運行，在高幀率流暢輸出的同時，畫面細節與光影層次不再妥協。

即時光線追蹤讓環境光與反射更加真實，2K原畫級超分顯著提升遠景與材質精度，120FPS超幀輸出讓畫面過渡更加順滑自然，手機遊戲正式邁入顯卡級渲染時代。

2. 續航：7400mAh+100W有線快充+40W無線快充，一天一充隨時回血

續航配置方面，iQOO 15 Ultra採用了7400mAh藍海大電池+100W超快閃充+40W無線閃充組合，在當前的旗艦市場也屬於領先水準。我們對該機進行ZOL五小時重度續航測試，測試環境為室溫環境下，連接辦公室Wi-Fi，關閉藍牙、GPS，屏幕亮度、音量均設為50%，結果如圖輯所示。

可以看到，在滿電情況下，iQOO 15 Ultra經過5小時重度續航測試後仍剩餘77%電量，正常使用完全可以滿足一天一充的續航需求。

在將電量耗盡後，我們也對iQOO 15 Ultra的100W快充進行測試。在設置中開啟默認超快充電後，該機可在30分鐘內為手機補充64%電量，可以滿足用戶日常中快速回血的需求

3. 操控神體驗：微操全面進化，四指連招一鍵制勝

iQOO 15 Ultra 在中框兩側新增超感觸控區域，帶來全新一代觸控肩鍵方案。（中關村在線提供）

iQOO 15 Ultra 在中框兩側新增超感觸控區域，帶來全新一代觸控肩鍵方案。肩鍵支持600Hz行業領先觸控採樣率，並配備雙獨立控制晶片，指令直達系統底層，響應延遲更低。通過線性馬達模擬真實按壓反饋，在無機械結構損耗的前提下，依然具備清晰確認感，搭配防汗算法與密封設計，即便長時間高強度握持也能保持穩定觸發。

肩鍵已針對《和平精英》、《使命召喚手遊》等主流FPS遊戲完成深度適配，開鏡、射擊、蹲射、換彈等複合操作可一鍵觸發，大幅降低四指、六指操作門檻。再結合超感陀螺儀系統，微操反饋進入毫秒級區間，壓槍、甩狙、急停等高頻操作更加穩定，競技優勢在實戰中清晰可感。

iQOO 15 Ultra搭載戰錘MAX雙軸振感馬達，帶來真4D沉浸式反饋。（iQOO）

在沉浸體驗方面，iQOO 15 Ultra首發戰鼓大師同軸雙揚並通過杜比全景聲認證，聲音層次分明、方位定位精準；同時搭載戰錘MAX雙軸振感馬達，帶來真4D沉浸式反饋，聽覺、觸覺與操作形成高度統一，整體遊戲沉浸感顯著提升。

4. 直播神器：144幀穩幀輸出，創作門檻全面拉低

iQOO 15 Ultra 是行業唯一支持六大頭部遊戲144FPS直播無限穩幀的旗艦機型。依託自研電競晶片Q3，實現2K超分、光追增強與高碼率投屏併發，即便在複雜團戰與高負載場景中，直播畫面依然保持清晰、穩定、無拖影。

「一鍵投屏開播」功能讓手機單機直播幾乎零門檻，直驅供電2.0技術確保直播全程不斷電。同時支持手機與PC雙設備無感連接，可實現雙畫面同時投屏，最高支持2K+ 60FPS + 30Mbps規格。配合遊戲直播助手內置的智能高光錄製、一鍵回放與隱私防護機制，從直播到二創剪輯形成完整閉環，顯著提升內容創作效率。

5. 顯示新巔峰：2K三星珠峰屏，通透與護眼並行

iQOO 15 Ultra 採用2KLEAD OLED 技術與最新M14發光材料，帶來2K分辨率與508PPI的超細膩顯示效果，覆蓋118%P3 廣色域並支持杜比視界認證。8TLTPO 技術實現1–144Hz無級變速，98.1%首幀亮度佔比讓拖影減少60%，在高幀率遊戲與高速滑動場景中流暢度優勢明顯。

iQOO 15 Ultra 採用2KLEAD OLED 技術與最新M14發光材料，帶來2K分辨率與508PPI的超細膩顯示效果（iqoo.com）

亮度方面，全屏峰值亮度2600nits，局部峰值亮度高達8000nits，強光環境下依舊清晰可見，同時功耗相比前代下降44%。無偏振自然光顯示、2160HzPWM 與全亮度DC調光，配合悦目護眼2.0多重模式，通過萊茵三重認證，長時間遊戲也能有效緩解用眼壓力。

6. 未來科技美學：性能旗艦，也要好看好握

iQOO 15 Ultra2049寒光藍能量流（中關村在線提供）

iQOO 15 Ultra推出2077賽博流光橙與2049寒光藍能量流兩款配色，靈感源自未來科幻世界，辨識度極高。機身背部採用Textureon Fiber工藝，15層精密鍍膜形成雙紋雙鍍效果，六邊形蜂巢紋理隨光線流動，呈現出強烈的科技質感。

未來艙式後攝模組搭配懸浮透明鏡片設計，嵌入專屬「性能颶風」標識，AG微磨砂玻璃與AF鍍膜在保證觀感的同時兼顧抗指紋與耐用性，整機在電競氣質與日常質感之間取得良好平衡。

7. 結語

七年技術沉澱，一朝集中爆發。iQOO 15 Ultra 不是一次常規升級，而是一場從底層架構到用戶體驗的全面重構。451萬跑分的極致算力、無限時長0掉幀的穩定表現、音振觸三位一體的精準操控、顯卡級的遊戲視效體驗，以及極具未來感的工業設計，共同構成一台為極致玩家而生的性能Ultra。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】