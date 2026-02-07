外媒35款手機電量測試｜大mAh不等於續航力最好　iPhone再次登頂

揀手機時，不少香港用家第一時間都會睇電池容量，mAh 數字愈大，心入面就愈安心，覺得一定可以用足一日甚至兩日。不過，外媒「cnet」最近針對 35 款 2025 至 2026 年在售智能手機進行實測，結果證明電池容量大不完全等於續航力好。



2026年成為電池技術分水嶺？

今次測試其中一個重點，在於近一年開始有更多品牌採用「矽碳電池」技術。相較傳統鋰電池，矽碳電池可以在相同體積下塞入更大容量，對於愈來愈薄的手機設計尤其重要。理論上，這種技術應該可以大幅拉開續航差距，但實測結果顯示，容量提升只係其中一環，軟硬件整合效率依然左右最終表現。

為了減少使用習慣差異帶來的影響，測試統一將所有手機由 100% 電量開始，分別進行高亮度影片串流測試，以及模擬日常使用嘅高強度測試，包括遊戲、社交平台瀏覽、影片播放同視像通話。兩項測試完成後，再將剩餘電量取平均，作為整體續航表現指標。

iPhone 17 Pro Max稱王

在 35 款手機之中，整體表現最出色是 iPhone 17 Pro Max。單看規格，5,088mAh 電池並不是最大，但配合 A19 Pro 晶片同 iOS 26 的能源管理，續航力反而壓過一眾大電池 Android 機。呢個結果證明，處理器效率和系統調度，對續航表現的影響遠比單純堆容量更重要。

電池續航力最佳手機排名 1 Apple iPhone 17 Pro Max 5,088 mAh 2 Apple iPhone 17 3,692 mAh 2 OnePlus 15 7,300 mAh 3 Poco F7 Ultra 5,600 mAh 4 Apple iPhone 17 Pro 4,252 mAh 5 Motorola Edge (2025) 5,200 mAh 5 Motorola Moto G Stylus (2025) 5,000 mAh 5 OnePlus 13R 6,000 mAh 5 OnePlus 15R 7,400 mAh

電池最細，反而跑得最遠？

更耐人尋味的是，排第二名的 iPhone 17，電池容量反而係前列手機中最細之一，但實測成績依然追平多款大電池機型。相對地，同樣名列前茅嘅 OnePlus 15，就屬於典型大電量，兩者形成強烈對比。

Android 陣營邊個最爭氣？

在 Android 陣營之中，OnePlus 表現相當搶眼，多款機型打入續航前列，亦成為少數可以在品牌平均成績上與 Apple 抗衡的廠商。Motorola 和 Samsung 緊隨其後，成績相當接近，顯示中階至旗艦機種在續航調校上已有明顯進步。至於 Google Pixel 系列，表現屬於中上水平，但與 OnePlus 或 Apple 仍存在一定距離，即使同樣掌控系統與晶片，實際效能調校仍有差異。