冷知識，在盜版年代，《JoJo》的台灣譯名是《JoJo冒險野郎》，4月14日起香港壽司郎將舉行動畫《JoJo奇妙冒險》聯乘活動，全港有3家打卡一流、裝修精美的主題店！更有大量贈品、換購品及特色食物推出，是的！喬喬！我不要當人類了！我要做JoJo冒險壽司郎！



主題店打卡攻略：走進埃及對戰現場

這次聯乘主題是「第三部：星塵遠征軍」，有最高人氣角色承太郎和迪奧！各大分店都能換購及點餐相應的限定精品／食物，但如果想完全沉浸在承太郎一行人遠征埃及對抗Dio的世界觀，那就一定要去尖沙咀加連威老道、將軍澳廣場、荃灣綠楊這三間限定主題店，店內特設多個大型打卡牆，連卡位的檯面都有角色插圖；今次記者同動漫玩具KOL Yuna仔一齊去尖沙咀分店打卡+試食，只要你唔尷尬，還可以在角色立牌旁邊做「JoJo立」自拍錄reels！

壽司郎 x JOJO奇妙冒險主題店、尖沙咀加連威老道分店現場（鍾世傑 攝）

壽司郎 x JOJO奇妙冒險主題店、尖沙咀加連威老道分店現場（鍾世傑 攝）

壽司郎 x JOJO奇妙冒險主題店、尖沙咀加連威老道分店現場（鍾世傑 攝）

尖沙咀加連威老道分店相片

將軍澳廣場分店相片

荃灣綠楊分店相片

壽司郎必食JOJO聯乘餐單及隨機周邊

今次限定食品有3款：首推以承太郎「連著頭髮的帽子」造型為靈感的「鰻魚太卷」（港幣$32），黑黃配色相當搶眼，而且分量相當多好飽肚，點餐更能隨機獲贈角色貼紙（全7種）。

以承太郎「連著頭髮的帽子」造型為靈感的「鰻魚太卷」（港幣$32）點餐更能隨機獲贈角色貼紙（全7種）。（鍾世傑 攝）

另外兩款食物，是代表埃及灼熱氣息的「長鰭吞拿魚・赤身雙味配辛辣吞拿魚蓉」（港幣$22）有辣有唔辣兩個版本，均隨機附送印有經典台詞的角色插牌。

代表埃及灼熱氣息的「長鰭吞拿魚・赤身雙味配辛辣吞拿魚蓉」（港幣$22）有辣有唔辣兩個版本

「長鰭吞拿魚・赤身雙味配辛辣吞拿魚蓉」，均隨機附送印有經典台詞的角色插牌1個。（鍾世傑 攝）

另有「聯乘飲品套裝」（港幣$79），一共有4款（杯身前後各有1個角色），倒入凍飲後杯身會隨溫度變色讓替身「現身」，極具玩味與收藏價值 。

「聯乘飲品套裝」（港幣$79），一共有4款），倒入凍飲後杯身會隨溫度變色讓替身「現身」 。（變色前）

「聯乘飲品套裝」（港幣$79），一共有4款），倒入凍飲後杯身會隨溫度變色讓替身「現身」 。（變色後）

消費滿額加購：3款A3鐳射海報極抵玩

除了隨餐附送的抽款紀念品，凡堂食或外賣自取消費淨額滿港幣$200（不適用於經由第三方外賣平台訂餐），即可加購多款實用精品！包括印有承太郎、DIO等角色的4款陶瓷碟（港幣$119／包展示架／款式隨機），還有3款呈現閃耀效果的A3鐳射海報（港幣$39／款式隨機）。而印有「星塵遠征軍」全員的手機繩（港幣$59），就化為替身守護你的手機 。

陶瓷碟（港幣$119）（共4款，款式隨機）

3款呈現閃耀效果的A3鐳射海報（港幣$39／款式隨機）

3款呈現閃耀效果的A3鐳射海報（港幣$39／款式隨機）

印有「星塵遠征軍」全員的手機繩（港幣$59），就化為替身守護你的手機 。

隱藏任務！集齊貼紙換取限定變幻襟章

上面提及食堂食點「鰻魚太卷」，只要集滿五張隨餐附送的貼紙（不限款式），再追蹤或讚好「香港壽司郎」的Facebook或Instagram專頁，即可向店員要求換領「聯乘限定變幻襟章」一個 ，輕輕上下擺動襟章，角色背後的替身就會變幻浮現 ！活動分兩階段進行，第一彈由4月14日開始，第二彈則於4月21日推出，全套共有7款！（數量有限、換完即止）

集滿五張隨餐附送的貼紙（不限款式），再追蹤或讚好「香港壽司郎」的Facebook或Instagram專頁，即可向店員要求換領「聯乘限定變幻襟章」一個

壽司郎 x JOJO奇妙冒險限定店活動資訊

舉行日期： 2026年4月14日至5月18日

地點： 香港壽司郎全線分店（加連威老道、將軍澳廣場、荃灣綠楊為主題店）

開放時間： 請向個別香港壽司郎分店查詢營業時間