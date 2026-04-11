重製版《THE ONE PIECE海賊王》情報　由巨人班底重塑經典東海篇

由尾田榮一郎創作的超人氣作品《海賊王》，目前原作漫畫已正式邁入「最終章」。雖然距離正式完結仍有一段時間，但許多苦追多年的粉絲依舊感到不捨。



不過在動畫方面，官方也早已準備好了一份大禮要給粉絲們，那就是由 WIT Studio 與 Netflix 聯手打造的重製版《海賊王》（THE ONE PIECE），將從最初的「東方藍篇（東海篇，East Blue）」重新出發，替這部經典作品打造全新的觀看體驗。

重製版《THE ONE PIECE》最新情報曝光

稍早，《ONE PIECE》官方 X（Twitter）正式釋出最新情報，帶來粉絲期待已久的內容更新，本次公開的是《THE ONE PIECE》的角色設定與設計預覽，並明確指出動畫將從「東方藍篇」重新開始描繪。

從釋出的畫面可以看到，大量草帽海賊團成員與紅髮傑克的不同表情與草稿設計都被完整呈現。不僅保留原作神韻，同時也加入更現代、細膩的動畫線條風格。

製作陣容堅強，WIT Studio 全力打造

《THE ONE PIECE》製作陣容（NETFLIX）

回顧先前公開的製作團隊，本次重製版可說是集結業界頂級陣容：

導演：肥塚正史（《進擊的巨人》）

副導演：阿部英明（《咒術迴戰》）

系列構成／劇本統籌：岸本卓（《國王排名》）

角色設計／總作畫監督：淺野恭司、本多孝敏

生物設計／概念藝術：梶野靖弘

道具設計：田口愛梨

動作動畫：今泉健、福田周平

美術監督：黑田友範

動畫製作人：河村崚磨

動畫製作：WIT Studio



從「最初」再出發，打造新世代海賊王

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《海賊王》動畫自 1999 年開播至今，已累積超過千集內容，對新觀眾來說門檻相對較高。而《THE ONE PIECE》的誕生，很明顯就是為了解決這個問題，用現代製作水準、節奏與畫面，重新講述最初的故事。

上線時間仍未公布

雖然目前官方仍未公開確切上線時間，但隨著角色設計與概念圖逐步釋出，可以確定《THE ONE PIECE》已進入更具體的製作階段。

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