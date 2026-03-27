《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》香港站直擊｜超變身！各位特攝迷留意！為紀念首位平成騎士誕生25週年，《幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展》將於 3 月 28 日起在旺角創興廣場地庫舉行 。這個在日本大受歡迎的展覽，公開至今超過1年，終於首度在海外出展！即刻親身到場直擊，整理展覽必睇景點、門票特典以及限量真骨彫入手情報！



幪面超人超古迦展香港站直擊｜超大立像+展覽實況／限定品完全睇

幪面超人超古迦展香港站直擊｜超大立像+展覽實況／限定品完全睇

幪面超人古迦25週年展覽亮點：實景重現特攝經典

「古迦展」入場後首先見到「誕生」及「超立像」展區，展出大量珍貴早期設計稿及影像資料。之後會見到主角古迦多個形態的1：1立體場景，完美重現古迦多種型態（包括基本4色、昇華型態及終極型態，等身大人型的動作甫士超像真，當中有最後的雪山大戰場景，旁邊更配有相關介紹，非常有心思。

等身大人型的動作甫士超像真，當中有最後的雪山大戰場景

古迦多個形態的1：1立體場景，完美重現古迦多種型態（包括基本4色、昇華型態及終極型態。

古迦多個形態的1：1立體場景，完美重現古迦多種型態（包括基本4色、昇華型態及終極型態。

古迦多個形態的1：1立體場景，完美重現古迦多種型態（包括基本4色、昇華型態及終極型態。

古迦多個形態的1：1立體場景，完美重現古迦多種型態（包括基本4色、昇華型態及終極型態。

而提到《幪面超人古迦》的製作花絮，監製高寺成紀特別寫下每一集的製作背景及趣事，這一區連媒體也禁止拍攝，希望為到場者保留神秘感。

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《古迦》劇中的敵人，是一群有自己歷史和文化的超古代生物「古朗基」，當中的設計構思，以後珍貴的2D平面檔案，以及專為 25 週年全新製作的立體造型角色皮套，視覺壓迫感十足！特別要提提大家留意「玫瑰古朗基」及演員七森美江設有專用展區、高貴！大家一定要多多留意。

專為 25 週年全新製作的立體造型角色皮套，視覺壓迫感十足！

「玫瑰古朗基」及演員七森美江設有專用展區、高貴！大家一定要多多留意。

之後這一區根本就為打卡而設，有古迦多個形態的立像，以及專用電單車 TryChaser 2000（今次不是紙板，是真正的電單車）展出。旁邊還有多個昇華型態的專用武器！連隻甲蟲都有！

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最後一區是向故事大結局、五代雄介重現在沙灘中一幕致敬，除了播出劇集ED曲，更有個留言區給大家寫下觀展感想。

最後一區是向故事大結局、五代雄介重現在沙灘中一幕致敬

除了播出劇集ED曲，更有個留言區給大家寫下觀展感想。

限量購票：《幪面超人古迦25週年紀念：超 Kuuga 展》

幪面超人古迦25週年展覽亮點：實景重現特攝經典

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必搶展覽入場禮：14款限定實體門票及明信片

對於喜歡儲齊一套的粉絲，今次展覽的特典絕對是一大考驗。全展期將會推出 14 款限定實體門票，每星期固定派發 2 款指定設計，當中終極古迦跟零號雪山互擊的對票，真的非常之想成對收藏！另外，每位入場人士均可獲贈一張展覽限定明信片，全套 12 款以隨機形式派發 ，想集齊所有款式，睇怕要搵朋友一齊「二、三刷」。

14款限定實體門票

必搶展覽入場禮「超古迦展」明信片

期間限定店有咩買？

行完展覽當然要Shopping，今次有展覽限定品、香港限定品、日本版Rider精品等等。記者就最喜歡能重現雪山大戰的飄雪水晶球；兩款香港限定Tee、及模擬古迦腰帶的腰包。

重現雪山大戰的飄雪水晶球

兩款香港限定Tee、及模擬古迦腰帶的腰包。

其他部份場內限定品（圖輯最尾有價錢表）

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另外，商品區還有「閃卡機」（10抽1張）、「報紙機」（$40／影1次）及「名信卡機」（＄20抽1張），閃卡共22款非常值得收藏。至於報紙機，其實是重現了大結局報導「零號雪山大戰」的相關報紙道具，全篇報導都翻譯成中文，你可以拍照並出現在報紙右下角，很好玩。

「閃卡機」（10抽1張／全22款）

「閃卡機」（10抽1張／全22款）

「閃卡機」（10抽1張／全22款）

「名信卡機」（＄20抽1張）

「報紙機」（$40／影1次）及

真骨彫超古代戰士古迦Figure

展覽帶來日本場限定的「S.H.Figuarts 真骨彫製法 超古代戰士古迦」 ，施以風化舊化效果，加上墨色處理的「古文字」細節，極具收藏價值 。不過就必須要在事前成功訂購「早鳥特典票 A」（包含模型及門票，售 $777）才有機會得到，此款門票已經售罄。不過，這並不影響展覽本身的吸引力！

展期門票購買期由2026年3月28日開始發售，單人票價為 $110，優惠票為 $88 ，即上01空間買飛吧！

展期單人票- $110/套 （展期單人票包含一個入場QR code 、 一份入場禮及一張實體門票）

優惠票- $88/張 （包含一個入場QR code、 一份入場禮及一張實體門票，此優惠門票僅提供予全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需要向工作人員出示相關證明文件）

限量購票：《幪面超人古迦25週年紀念：超 Kuuga 展》

幪面超人古迦 25 週年紀念：超 Kuuga 展

展覽日期：2026 年 3 月 28 日（六）至 5 月 10 日（日）

開放時間：11:00 – 22:00（最後入場 21:00）

展覽地點：旺角創興廣場地庫 B2 INCUBASE Arena

門票價格：展期單人票 $110 / 優惠票 $88