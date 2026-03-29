花卉展閉幕｜將CHIIKAWA角色畫入花海　畫家：望令小朋友更懂賞花

香港花卉展覽2026今日（29日）閉幕，續吸引大批市民到場。人海中有個悠閑的身影，正坐着畫畫。他是CHIIKAWA迷陳先生，自疫情後便開始每年到花展畫畫，特色是會將自己喜愛的卡通人物畫到畫中。他解釋，因版權問題，未必適合將公仔放到花上拍照；他將卡通人物畫到畫中，希望令小朋友更懂得欣賞花朵。



除了展覽外，場地側邊也有攤檔。售賣乾花的「花花世界」的負責人陳先生指，今年的銷情僅及去年的一半，很多商戶也沒有想過不及往年。他猜測有可能是中東局勢影響股市，加上經濟不佳，令市民消費意欲下降。由於不想把貨品拿走，所以推出了不少優惠求「散貨」。被問及優惠會否再加碼，他則笑說：「已經差唔多平手㗎喇，再推銷就變咗做義工㗎喇。」



香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

CHIIKAWA迷陳先生在畫紙上，繪畫Usagi兔子等角色。他認為今年花朵顏色較雜亂，沒有以前那麼均勻，但放出來也會比較繽紛。當中最令他印象深刻的是一個建築型裝置，有住宅區、畫畫區及休閒區。他認為這不僅是一個打卡裝置，還是對新家園理想的呈現。

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。CHIIKAWA迷陳先生將卡通人物畫到畫中，希望令小朋友更懂得欣賞花朵。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

香港花卉展3月29日結束，不少市民及外傭趁星期日放假到維園觀賞及打卡。（梁鵬威攝）

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三代同堂結伴賞花：今年的設計頗有心思

亦有不少人帶小朋友賞花。楊太與女兒及孫兒，一行三人到現場。楊太指，一家人本身一起去飲茶，飲茶後便一起到場逛逛。由於住得很遠，所以她也只是間中會到花展。她認為今年的設計頗有心思，有些打卡裝置融合了香港的景色，可以推介給外國人。

至於即將到來的復活節和清明節假期，女兒一家會到珠海拜山，楊太則會留在香港。被問及為甚麼不一起去，她笑說：「我自己年紀大，唔去咁遠喇。我都係好宅嘅，多數喺屋企。」

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有攤檔銷情僅及去年一半 優惠不再加碼：再推銷就變做義工

除了展覽外，場地側邊也有攤檔。售賣乾花的「花花世界」的負責人陳先生指，今年的銷情僅及去年的一半，很多商戶也沒有想過。他猜測有機會是中東局勢影響股市，加上經濟不佳，令市民消費意欲下降。由於不想把貨品拿走，所以他們也推出了不少優惠求「散貨」。現時他們推出買四兩送一兩，再加八五折的優惠，不過仍有六成貨品未售出。被問及優惠會否再加碼，他則笑說：「已經差唔多平手㗎喇，再推銷就變咗做義工㗎喇。」

售賣乾花的「花花世界」。（洪戩昊攝）

「花花世界」的負責人陳先生。（洪戩昊攝）

商戶：蘭花始終銷量最好 最後一天減至10元一盆

蘭花大王楊小龍開辦的千葉園今年也有在場內賣花，負責人姚女士則指，今年市道不錯，但定價也不敢太高，維持與去年相若水平。她指，一眾花朵中，蘭花始終銷量最好，因為耐放。最後一天，她亦推出了10元一盆蘭花的優惠，原價是50元一盆、100元三盆。

主要售賣蘭花的「日本千葉園」。（洪戩昊攝）