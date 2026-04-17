今天終於來到旺角MOKO，直擊全港首間Chiikawa常設店開幕！這次特別找來香港日系地下偶像女團MONOCHROME（モノクローム）的成員Hinako陪我逛。她本身是個超級Chiikawa狂迷，一進店已經雙眼發光，不停與可愛的擺設合照，還有香港限定紅白藍／茶記公掛飾公仔打卡！



旺角Chiikawa店開幕實況

今次在旺角東車站MOKO商場開張的常設店，實際上共有2間！最多人關注的當然是香港只此一家的MTR層「香港主題實體店」，2F還有一家「魔法少女＋Chiikawa Baby店」，加起來多達四千幾平方呎，Hinako說看到這麼大間專門店，真的有一秒飛了去日本的錯覺！

Hinako所屬女團最近有最新歌派台，更可以在neway唱到K，有興趣可以上IG Follow 她們的動向：モノクロームMONOCHROME IG：＠mono_info Hinako IG：＠mono_hinako

最多人關注的當然是香港只此一家的MTR層「香港主題實體店」

2F還有一家「魔法少女＋Chiikawa Baby店」，加起來多達四千幾平方呎

先講MTR層，它的裝修充滿了香港特色，大門口先有香港主題御三家打卡牆，三寶各自在吃港式街頭小食，最可愛是Usagi左／右手各一串魚蛋，還吃到滿咀魚蛋碎，Hinako在這處打卡影相最多。

大門口先有香港主題御三家打卡牆，三寶各自在吃港式街頭小食

最可愛是Usagi左／右手各一串魚蛋，還吃到滿咀魚蛋碎，Hinako在這處打卡影相最多。

設在香港限定品專區的電車大型打卡牆，有沒有留意到小了一個重要角色？快快180度向後看看對面牆腳位，原來「海瀨師傅」在揸的士！還是3D立體車仔，打卡！一定要影！

設在香港限定品專區的電車大型打卡牆

「海瀨師傅」在揸的士！還是3D立體車仔，打卡！一定要影！

之後行入一點，會見到尖沙咀鐘樓打卡牆，三位小朋友變身為遊客，小六又客串做攝影師，最好笑是鐘樓上方有隻飛鼠在左右飄動，拍片好可愛。

尖沙咀鐘樓打卡牆，三位小朋友變身為遊客，小六又客串做攝影師，鐘樓上方有隻飛鼠在左右飄動，拍片好可愛。

而最為驚喜的，是事前新聞稿都唔有提及，每30分鐘開一次的粉紅小窗，會播放香港限定的影片，開播一刻窗框打開，就會見到無數fans舉機拍片，好不熱鬧。

每30分鐘開一次的粉紅小窗，會播放香港限定的影片。

香港限定Chiikawa精品：紅白藍與茶記系列

回來看看產品吧，先有兩套香港專屬商品：「紅白藍袋」和「香港茶記」兩款掛飾公仔。經典紅白藍圖案配上Chiikawa、小八和烏薩奇，非常有本地味道。Hinako拿起茶記造型那款根本不捨得放下，直指蛋撻和菠蘿包設計太有共鳴，這幾款絕對是極速售罄的搶手貨。

Hinako最喜歡茶記造型公仔。

香港專屬商品：「茶記美食系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「茶記美食系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「茶記美食系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「茶記美食系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「茶記美食系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「紅白藍系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「紅白藍系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「紅白藍系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「紅白藍系列」掛飾公仔

香港專屬商品：「紅白藍系列」掛飾公仔

除了香港獨家款，這裡也能買到日本的大熱周邊。逢出必被掃空的「招財貓小八」實物真的超可愛，招財手勢配上小八的表情，放在桌上非常治癒。旁邊還有辣咖喱公仔、達摩造型和討伐失敗毛茸茸掛飾。Hinako強烈建議大家先攻這區，畢竟這類日本限定款平時找代購也要炒價才買得到。

逢出必被掃空的「招財貓小八」實物真的超可愛，招財手勢配上小八的表情，放在桌上非常治癒。

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香港限定購物贈品

任何購物都會送出1張Chiikawa Shop Hong Kong主題名信片（共4款隨機派發，送完即止），而購物滿指定金額，更可得到御三家的大頭螢光棒！

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任何購物都會送出1張Chiikawa Shop Hong Kong主題名信片（共4款隨機派發，送完即止），而購物滿指定金額，更可得到御三家的大頭螢光棒！

2樓「Magical Chiikawa」魔法主題店

離MTR層可以用扶手梯上2F繼續行「Magical Chiikawa」魔法少女＋「Chiikawa Baby」主題店。雖然Hinako說，她在日本已經拍過很多魔法少女主題的打卡牆，但香港店的鋪位比日本那邊更大更漂亮。另外，服裝與手提袋的款式都特別齊。

記者留意到，大門口的打卡牆其實並不屬魔法少女或Baby系列，估計2樓鋪將不定時更換主題。

2樓「Magical Chiikawa」魔法主題店

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MOKO Chiikawa店打卡位與排隊貼士

提提大家，新店剛開幕人流極多，需要在KKday網頁作事前入場預約才可在指定時段入場購物。

提提大家，新店剛開幕人流極多，需要在KKday網頁作事前入場預約才可在指定時段入場購物。

Chiikawa Shop HONG KONG 香港實體店資訊

開幕日期： 2026年4月18日

地點： 旺角MOKO新世紀廣場（地下MTR層M10號舖及2樓236號舖）

開放時間： 待定（請留意官方社交媒體公佈）