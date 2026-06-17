AI交流日｜SHOPLINE推AI自主驅動方案　助店家破網店技術瓶頸

人工智能技術深化，電子商務營運模式正迎來「去中心化」的自主變革。於5月15日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」中，SHOPLINE 香港區總經理簡家樂先生(Vincent)分享了技術平台的升級如何推動商家自主管理網店，加速數碼轉型。



傳統網頁自訂耗時失預算 對話式小工具免代碼即時升級

Vincent指出，過去電商若希望在網站前端加入互動式組件或更新行銷內容，流程普遍相當繁瑣。商家通常需要尋找外部技術供應商進行客製化開發，往往耗時 8 至 10 天 的溝通與代碼部署，且涉及一萬至二萬港元的額外開發成本，對於中小企而言缺乏彈性。

針對這項長久以來的技術痛點，會上演示了如何透過 Gemini 系統框架，以純自然語言（Natural Language）對話即時生成網頁組件。商家若計劃在網店內部署一個「母親節尋找彩蛋」的互動遊戲， 只需在輸入指令期間回答兩條簡單問題——即預設的優惠碼以及行銷活動描述。系統隨即會自動輸出對應的程式碼，商家即使不具備任何編程背景，亦只需直接複製該段代碼並貼上至後台指定欄位儲存，前台網頁便會即時啟動該項互動功能。這類對話式 AI 小工具不僅全面免費，更能讓商家在極短時間內自主升級店面，提升消費者的購物體驗與轉化率。

下半年全面對接MCP框架 AI智能體無縫解讀商務上下文

除了網店的行銷組件，Vincent亦聚焦於後端數據處理的架構搭建。引入行業標準的 MCP（Model Context Protocol，模型上下文協議） 架構，能夠協助商家構建智慧化的 AI 代理生態圈，落實更深層次的數據分析與庫存管理。當 AI 具備解讀商務脈絡的能力後，便能根據每日的銷售曲線與庫存波動，主動向商家給出精確的營運或補貨建議。商家便能夠專注審視並執行 AI 智能體給予的自動化決策，節省大量行政時間。