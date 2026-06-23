AI交流日｜房協分享數智轉型實踐 以人為本推動智慧屋邨

隨著創科發展步入新里程，傳統公共房屋管理亦迎來數智化變革。於5月15日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，香港房屋協會總經理（保養） 張仁貴先生，詳細拆解房協近年如何積極將創新科技導入物業管理與社區建設。



攜手數碼港及大學提供試點 助初創技術對接物管法規

在社區協作與環境管理方面，房協近年積極走出傳統框架，與嶺南大學展開深入的技術對接。雙方於多個旗下屋邨安裝了新型的「智慧滅蚊燈」，透過物聯網技術收集環境數據，並將其整合至中央的「蚊患風險地圖」中，讓市民與管理團隊能即時掌握社區環境狀況，提升疾病防控效率。

除了學術界，房協亦與數碼港建立緊密的合作機制。講者指出，物業管理行業有其獨特的運作邏輯與法例要求，許多創科初創企業雖擁有優秀技術，卻往往因不熟悉房地產架構而難以將技術商業化。為此，房協不僅為數碼港的初創企業提供旗下屋邨作為實地測試的「沙盒場地」，更派專業同事與其對接，分享物業管理知識與法規要求，甚至提供資金資助。這種「提供土壤與水分」的孵化模式，協助了諸多房地產科技真正符合市場的實際需求。

整合BIM與GIS建中央平台 引入數字工作單全面提升效率

在內部營運與技術整合層面，房協的智慧化應用已逐步滲透至前線日常工作流程。目前屋邨已陸續引入智慧車牌識別系統，以及物業管理專用的AI 報修平台，前線員工可直接透過語音輸入即時生成報告派發工單、跟進及回報物業維修進度，實現營運流程全面數字化。

因應近年人工智能技術的突破，房協亦正探索人工智能（AI）及大型語言模型的應用機會。與此同時，團隊正著手將建築資訊模型（BIM）與地理資訊系統（GIS）進行跨規模、跨標準的協調整合。張仁貴透露，房協的長遠目標是將所有零散的屋邨營運資訊，統一下載並匯流至一個中央數據平台，透過數據系統化來擴展智慧管理的規模，從而精準預測屋邨設施的損耗並優化資源配置。

破除前線員工抗拒心理 數智化最終回歸「以人為本」

談及數智轉型期間的痛點，演講特別聚焦於「人」的適應與組織變革。講者坦言，任何科技轉型都不應單純為了追求數智化而盲目推行，核心出發點必須是切實提高流程效率並解決實際困難。在推動新技術的過程中，部分前線員工難免傾向留在既有的「舒適圈」，管理層的關鍵任務在於理解他們的痛點，並協助他們平穩度過轉型期。

張仁貴強調，唯有讓前線同事真正感受到科技對簡化工作帶來的裨益，才能將抗拒心理轉化為自發性的擁抱。房協將智慧化與數智轉型的終極目的定義為服務群體，期盼透過中央平台的數據驅動與流程優化，讓屋邨居民享受更安全便捷的居住環境，同時亦讓前線員工在日常工作中切實受益，開創雙贏局面。