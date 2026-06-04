最新AI評測出爐：國產模型僅可爭全球第五　難撼海外巨頭霸榜優勢

SuperCLUE最新中文大模型測評結果出爐，全球第一梯隊被海外模型牢牢佔據，國產表現最好的三款模型，只能在全球第五名的位置上激烈競爭。



本次測評覆蓋21款國內外主流模型，測評集包括六大任務：數學推理、科學推理、代碼生成、智能體（任務規劃）、精確指令遵循、幻覺控制，共492題。

Gemini、GPT-5.5、Claude-Opus、Gemini-Flash四款海外模型穩居前四，形成難以撼動的第一梯隊。

SuperCLUE最新中文大模型測評結果出爐。（superclueai.com）

DeepSeek-V4-Pro、Qwen3.7-Max、豆包Seed 2.0 Pro三款國產模型分數非常接近，組成國內第一梯隊，全球排名集中在第五位附近，成為國產第一集團。

各廠商大模型在其它維度上的排名▼▼▼

雖然整體仍有差距，但國產模型進步很明顯。代碼生成項目中，Qwen3.7-Max得分僅次於海外頭部模型，差距不到2分。數學推理、科學推理等項目，國產模型也多次衝進全球前列。

性價比方面，國產模型優勢突出，多款產品進入高性價比區間，用更低成本實現接近頭部的效果。推理效能上，海外模型仍壟斷高效能區，國產模型多處在中低區間，還有提升空間。

雖然整體仍有差距，但國產模型進步很明顯。（superclueai.com）

整體來看，國產大模型正在快速追趕，但全球第一梯隊的格局暫時沒變。

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