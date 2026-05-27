日本47歲大叔用AI網美月入10萬　Claude＋社交平台引流＝自動變現

日本47歲大叔用AI網美月入10萬｜最近Ｘ（推特）平台上的一名用家@Bober_smart公開了一位日本47歲大叔利用Claude AI的美女在OnlyFans與Fanvue雙平台月收入達13,450美金（約10.5萬港元）的真實運營數據。



美女的背後竟然是47歲的大叔。（X@Bober_smart）

無獨有偶前段時間我們頻道也報道了相關的內容，內容是21歲大學生使用Claude製造女角月賺43,000美金，今日的主角日本大叔同樣也是有異曲同工之處。

21歲大學生使用Claude製造的AI美女，完全看不出AI痕跡。（X@andreysuperior）

日本大叔是如何利用Claude與AI美女帳號實現月入超10萬港幣？

根據這名用家披露，運營核心在於極低成本的批次生產與多平台流量轉化。

大叔每月花20美元訂閱Anthropic旗下的Claude官方網站大型語言模型，用於生成具備高互動，客製化的女性日常對話文本，同時搭配AI圖像生成工具，產出大量擬真度極高的美女照片與影片。

免費流量引流

大叔為AI美女建立了一個TikTok帳號，僅僅7日便獲得120萬以上觀看量與4,678名粉絲。除此之外還建立了Reddit帳號，在上面發佈AI美女的照片及影片。透過這種方式，完全免費地搭建了2個流量通道，用家們被AI美女所吸引並產生興趣，進而點擊連結訂閱她（他）的OnlyFans和Fanvue。

第一週戰績

OnlyFans增加了143個訂閱，Fanvue增加了64個訂閱，每個訂閱價格為9.9美金，也就是說大叔一周就賺了2700美金。

全自動運作模式

Claude負責創造這個AI美女，構思視覺效果，配合平台演算法不斷優化，在預定時間自動發佈內容，全程都是自動化運行。

由AI技術創作出來的美女與真人簡直別無二致。（X@Bober_smart）

雖然虛擬網紅全自動變現的數據驚人，但仍要提醒，這類操作在2026年正面臨極大的合規與法律風險。根據OnlyFans官方政策規章，為了防範身份欺詐與洗黑錢，平台要求所有創作者在開通付費訂閱前必須通過嚴格的實名認證（包括手持護照的真人自拍及3D面部掃描）。

目前日本大叔等虚擬賬號之所以能順利變現，通常是採取「真人模特授權認證/代運營」的合法擦邊球模式，或者是利用了新興平台Fanvue對AI創作者的寬鬆扶持政策。Fanvue 目前已公開宣佈擁抱AI創作者，並積極打造AI網紅生態圈，這也是大叔能在一週內於 Fanvue成功斬獲64個付費訂閱的核心原因。

大叔變美女，各位用家們怎麼看，歡迎留言！

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