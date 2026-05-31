AI總一本正經「胡說八道」？央視解構AI幻覺根源　附兩招規避技巧

當前AI杜撰歷史事件、編造虛假法律條文、偽造學術參考文獻的現象已屢見不鮮。它帶來的危害早已超越簡單的「口誤」範疇，不斷侵蝕公眾對AI的信任。



就在前段時間，中國首例AI幻覺侵權糾紛案正式宣判，這一標誌性事件意味着AI幻覺已從單純的技術問題，升級為亟待解決的法律與社會問題。隨着大模型深度融入我們的工作與生活，其潛在風險正影響着越來越多的普通人。

AI說謊真相曝光！一本正經胡說八道原來是它有幻覺？（AI生成圖片）

什麼是AI幻覺？央視曝光：

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那麼，到底什麼是AI幻覺？為什麼AI總能以無比自信的語氣說出完全錯誤的內容？這背後藏着大模型最核心的運行邏輯。據央視報道，究其根本，AI幻覺是大模型底層機制必然帶來的系統性風險。很多人誤以為AI像人類一樣通過認知世界來學習知識，但事實並非如此。

AI娓娓道來的流暢表達背後，本質上只是從海量文本數據中學習詞語、句子之間的統計關聯，再根據上下文預測下一個最有可能出現的詞。打個最通俗的比方，小朋友認識「蘋果」，是通過看見它的顏色、摸到它的質感、嚐到它的味道，在大腦中形成關於蘋果的真實概念。

而AI認識「蘋果」只做一件事，即統計詞語共現概率。它從億萬篇文本中發現，「蘋果」常常和「紅」、「甜」、「脆」、「水果」等詞語一起出現，於是就能流暢地說出「紅蘋果口感甜脆」這樣的句子。它不是真的懂蘋果，只是說得像懂而已。

AI認識「蘋果」，不是真的看到，而是統計詞語共現概率。從「蘋果」常常和「紅」、「甜」、「脆」、「水果」等詞語一起出現，最終重組出蘋果。（AI生成圖片）

這種運行機制決定了，當問題過於冷門、專業，或者涉及大量具體細節時，一旦模型在訓練語料中缺乏足夠的相關案例，就無法計算出可靠的詞語概率，此時它不會選擇「不知道」，而是會根據統計規律強行拼接出看似合理的內容，這就是AI幻覺的根源。

對此，全球科技行業正在積極探索破解之道。目前最主流的解決方案是檢索增強生成技術（RAG），其核心思路是讓AI在回答問題前先檢索權威數據庫中的資料，相當於把「閉卷考試」變成「開卷考試」，能大幅降低AI編造虛假訊息的概率。

而最前沿的技術方向，則是讓AI自己「吵一吵」來逼近真相。清華大學等機構提出的多智能體辯論框架，相當於讓多個AI化身不同立場的專家，針對同一問題相互質疑、交叉驗證，最終篩選出最可靠的結論。

普通用戶怎麼解決這個問題？央視同樣給出了方法：

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除了行業層面的技術攻關，普通用戶掌握正確的使用方法，也能有效規避AI幻覺的陷阱。具體來說，只需記住兩點：

1. 要巧問

提問時儘量給出明確的範圍、限制和要求，比如「請基於2025年最新的中國《民法典》回答」、「只引用官方發布的數據」，減少AI自由發揮的空間；

2. 要善查

對於涉及法律、醫療、財務、學術等關鍵領域的訊息，必須通過權威渠道進行核對，也可以同時使用多個不同的大模型進行交叉驗證。

誠然，受限於當前的技術水平，AI或許永遠無法做到100%沒有幻覺。但正是這種「不完美」提醒着我們，在享受AI帶來便利的同時，我們要保持獨立思考和批判性思維，才是應對AI挑戰的最佳方式。

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