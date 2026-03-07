Acoustune HSX-ONE 日本製優質藍牙耳機實測：音質表現、規格及佩戴感全面｜Acoustune 的可換腔體真無線藍牙耳機Acoustune HSX-1001 是不少耳機發燒友的神物，近日同廠推出了一款主打潮流型格外觀、去除可換腔體設計令耳機更輕便易用的新款入耳式藍牙耳機Acoustune HSX-ONE。

Acoustune HSX ONE 使用了金屬機身，而且100％全機於日本當地製造（Made in Japan），定價HK$2,280 竟比全塑膠越南製的S牌新機更便宜。到底它在技術和實際聽感上，是否對得起這個身價？馬上拆解這款新機的真實表現。



Acoustune HSX-ONE 金屬工藝與音質的平衡

高階耳機玩家通常很在意長時間佩戴的舒適度。HSX-ONE 延續了品牌標誌性的金屬外殼設計，質感扎實，CNC 車床加工的精細度無庸置疑。雖然說 HSX-ONE 同時繼續了品牌動圈耳機必用的分離式腔體（有利於減少震動面影響音色表現），機身向內使用金屬、對外一邊機面為塑膠物料，不過，機身難免依然有一定重量。

雖然原廠在腔體形狀上作出了人體工學微調，耳窩較小的用家，在試戴時要特別留意其貼合度。建議入手後更換不同尺寸的耳膠，以改善整體的佩戴體驗與隔音效果。（記者尤其想分享一些自身體驗，有些人甚麼左右耳要使用不同尺寸耳膠的，多試幾個尺寸可以令耳機戴得更牢固。）

核心單元技術解構：全新動圈對音質有何影響？

硬件規格方面，HSX-ONE 搭載了全新研發的動圈單元。不少用家在搜尋器上最關心的是新單元與HSX-1001 跟機的標準型號動圈有甚麼分別。個人認為這次的聲學腔體設計進一步減低了諧震，讓聲音傳遞更為直接；大大提升聲音的純淨度，有利還原細節，而且我認為他的音場更為擴闊。

金屬耳機充電盒也使用了CNC 車床加工，選擇銀色款，可以更清楚見到表面的髮絲紋細節。

實測聽感與音質評價：高低頻表現是否符合發燒友期望？

HSX-ONE 的調音取向明顯偏向高分析力。實測聽感顯示，它的低頻下潛夠深且具彈性，不會給人過度轟炸的疲勞感；中高頻的人聲及樂器表現則非常通透，空間感廣闊。然而，這種偏向還原真實的「監聽級」音色，對於喜歡濃郁低音或重口味調音的流行樂迷來說，可能會覺得稍欠激情，配搭前端播放器時需要花點心思來調和。

此外，個人認為 HSX ONE 的調音保持了 Acoustune 一貫喜歡忠實還原，所以高中低「段段有」給好給滿的風格。但這又不是壞事，因為 Acoustune 成功做到各路音色互不干擾，齊全卻不雜亂，長聽也不會覺得煩悶，技術與品味真的很強。

入手前必看：HSX-ONE 的優缺點與購買建議

Acoustune HSX-ONE 是一款個性鮮明的旗艦新作，結合了頂尖金屬工藝與高還原音質。雖然定位略低於同門 HSX-1001，但其表現依然強悍。這款藍牙耳機充滿靈魂，金屬機身+透視機殼夠有型，強烈建議親身到門市試聽感官體驗。

核心優缺點

優點： 日本製造、質感極佳；品牌首款具備 ANC 主動降噪之作；音色細膩、層次分明。

缺點： 金屬機身較重；對器材推力要求較高；通話表現稍顯平庸。

購買建議

手機用戶： 型格外觀與降噪功能，能顯著提升日常追劇、聽歌的聽覺享受。

發燒友： 建議搭配具推力的 DAP（播放器），方能 100% 壓榨出其音質潛力。

Acoustune HSX ONE 規格

藍牙版本：Bluetooth 5.4

支援編碼：SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive、aptX Lossless 以及 LDAC

專屬 App：支援連接 ANIMA Studio 應用程式，調整 EQ、切換降噪模式及更新韌體

續航力：耳機單次連續播放約 8 小時，連續通話約 6 小時

電池容量：耳機每邊 50 mAh，充電盒 300 mAh

充電方式：支援 USB Type-C 有線充電與 Qi 無線充電

充電時間：耳機充滿約 1 小時，充電盒充滿約 1.5 小時

顏色選擇：石墨灰 (Graphite) 與 水晶透明 (Crystal)