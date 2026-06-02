Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless（簡稱：M5）最新一代頭戴式ANC降噪藍牙耳機今日（6月2日）香港開售。記者率先開箱試玩，認為MOMENTUM 5 比起上代 MOMENTUM 4 可說是全方位升級，是一對適合任何音樂類型、使用場景的「六角型戰士」，其音質表現幾乎可以直逼同廠高階型號HDB 630！究竟樂迷應該如果選擇？以下就為大家拆解這款新作厲害之處。



外型上，Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless 與 M4分別不大，均是使用輕巧膠質機身，配以布料及人工皮革機身，只在品牌logo及MOMENTUM 5 小標籤等細節上有點變化。M5除了首日開售的黑／白兩色，而令人聯想到牛仔布的藍色版本，要6月9日才正式開賣。

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Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless 使用輕巧膠質機身，配以布料及人工皮革機身

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless 與 M4 分別在於品牌logo及MOMENTUM 5 小標籤等細節等小更新。

這個 印有 MOMENTUM 5 字樣的細節，其實是新增的ANC環境收音咪。

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless 的耳罩設計與物料跟M4相約。

雖說兩機外觀差異不多，但講到耳機盒就分別大了！M5的機盒（圖左）極限地縮細體積，機身厚度比M4更纖薄、便於攜帶。

M5的機盒極限地縮細體積，機身厚度比M4更纖薄、便於攜帶。

今次 M5 還引入了可自行更換電池的設計，用一支小型螺絲批就能在幾分鐘內換好電池，令耳機壽命更耐用。

M5 還引入了可自行更換電池的設計，用一支小型螺絲批就能在幾分鐘內換好電池。

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開箱即聽：高低頻全方位超越上代？

很多藍牙耳機都要經過數十小時「煲機」才能發揮實力，但今次 M5 剛開盒就帶來驚喜，音質幾乎是全方位超越前作 M4。最明顯是高頻表現，聽起來柔滑、有光澤而且完全不刺耳，就算長時間戴住聽歌都不會覺得累。聽IVE新歌《JIGSAW》中頻人聲的分離度做得相當優秀，女聲的解析力和結像力都比上代有顯著提升。

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless 聽IVE新歌《JIGSAW》中頻人聲的分離度做得相當優秀，女聲的解析力和結像力都比上代有顯著提升。

如果用樂團演奏來測試，當小提琴團隊爆發時，聲音線條非常清晰；鋼琴的解像力亦變得更結實，連細微的變化都能捕捉到。至於低頻方面，聽流行樂時不妨留意低音結他，M5 的低音結他聲音克制且細節豐富，甚至連揉弦的效果都聽得清清楚楚，以往這種彈性通常要在大型喇叭才聽得到。

如果用樂團演奏來測試，當小提琴團隊爆發時，聲音線條非常清晰；鋼琴的解像力亦變得更結實，連細微的變化都能捕捉到。

減噪三倍？搭飛機最啱用

新機沿用備受好評的 42 毫米動圈單元，確保音色澎湃。不過今次最核心的改良在於主動降噪（ANC），廠方將兩側的咪高峰數量增加一倍到共 8 個，令主動降噪系統最高可以阻隔多三倍的周遭嘈雜人聲。無論是應付日常通勤，還是減低機艙內的低鳴噪音，效果都比以往更徹底，通話時人聲也自然得多。

MOMENTUM 5 Wireless最核心的改良在於主動降噪（ANC），廠方將兩側的咪高峰數量增加一倍到共 8 個。

M5 與 HDB 630 到底點樣揀？

即使與同品牌高階機Sennheiser HDB 630相比，M5 的高頻表現和人聲分離度亦完全不落下風，性價比極高。於是就有個想法，市面的Sennheiser HDB 630已經大約可在4200元左右買到，那甚麼人應該直接選購HBD 630，那類用家應該揀Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless？

即使與同品牌高階機Sennheiser HDB 630相比，M5 的高頻表現和人聲分離度亦完全不落下風，性價比極高。

M5百搭用途多｜HDB 630專攻發燒友

其實兩者針對的用家完全不同：HDB 630 傾向為音樂發燒友而設，調音偏向中性、還原度高，並提供參數均衡器等進階聲效設定，適合留在家中細緻聆聽，各有各好。

相比之下，M5 的定位就百搭得多，基本上任何人、聽任何類型的音樂都適合。它的音量比 HDB 630 大大約 15%，不用刻意調整 EQ 音效即開即用。加上擁有強大的ANC降噪、更清晰的通話表現，以及長達 57 小時的續航力，明顯更適合出街、旅行等戶外場景使用。

而且，記者要大讚Sennheiser是真的用心琢磨數年，才會推出新一代產品，不是一年一機為出而出，整體水準在各方面都完全勝於第4代，如你本身是M4用家，那絕對值得升級換機。

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豐澤網店選購 SENNHEISER 森海塞爾HDB 630 頭戴式藍牙耳機

Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless

驅動單元42 毫米動圈單元

藍牙版本藍牙 5.4（日後可升級至藍牙 6.0）

音訊編碼支援 aptX Lossless、Snapdragon Sound 技術

續航時間開啟降噪下最長可達 57 小時

電池容量700 mAh（支援用家自行更換設計）

音效功能8 段均衡器、支援頭部追蹤的空間音訊功能（須更新韌體）

隨機配件收納盒、USB Type-C 充電線、3.5 毫米耳機

市場定價HK$3,299

無論是應付日常通勤，還是減低機艙內的低鳴噪音，效果都比以往更徹底，通話時人聲也自然得多。