Tanchjim Soda配搭 Space PRO評測：手機聽歌+電競遊戲升級全攻略

Tanchjim Soda ／ Tanchjim Soda Space PRO評測｜近年越來越多音樂愛好者重新戴上有線耳機，除了配合實體CD機、黑膠、CCD數碼相機等2K2「懷舊復興」文化，當然亦因為有線連接帶來的音質厚度與零延遲體驗，是無線產品難以比擬的。然而，現代手機多已取消 3.5mm 插孔。今次我們開箱 Tanchjim Soda 耳機配搭 Space PRO 迷你耳擴（小尾巴），看這套組合如何讓手機重現高品質的音響魅力。



Tanchjim Soda 七單元混合耳機：清爽細膩的入門首選

Tanchjim（天使吉米）向來以調音清澈見稱。新推的 Tanchjim Soda 延續家族簡約設計，透明機身+雪花紋藍色金屬面板，可能是近期外型最可愛漂亮的一對有線耳機。但它的外觀雖然可愛，也相當輕便且不算大對，但原來Soda是Tanchjim首對七單元混合耳機，由一圈四鐵兩被動單元組合出來聲底如蘇打汽水般甜美清爽，高頻延伸順滑，同價位中解析力出色，特別適合流行樂、ACG 或著重人聲細節的曲目。

Tanchjim Soda 七單元混合耳機 $2,480

Tanchjim Space PRO 雪之華特別版迷你耳擴：雙 DAC 展現強勁推力

若嫌手機推力不足或底噪明顯，Space PRO 就是完美對策。它搭載雙 CS43198 旗艦級 DAC 與 SGM8262 運放模組，驅動力強且信噪比極高；接上 Soda 耳機後背景極致漆黑，毫無電流干擾。圖中的「雪之華」限定版機身帶有雪花紋理，背面印有品牌角色「淺野天琪」冬裝圖案，設計可愛。

Space PRO 雪之華特別版迷你耳擴 $798

冰雪蘇打大結合：聽後感

記者以這套組合連接 iPhone 15 Pro Max 試聽 Aiko、Saja Boys 及中島美嘉的曲目。無論男女聲，中頻皆紮實不浮誇，人聲還原度高；低頻點到即止且回彈快，不掩蓋中高頻細節。Soda 作為入門進階耳機，能中性準確地呈現錄音原貌。

至於Space PRO本身，記者喜歡它聲音特質偏向「冷靜理性」，不靠濃郁低音討好，而是以層次分明的空間感與橫向音場營造立體感。其 4.4mm 平衡輸出誠意十足，能輕鬆應對大部份入耳式，以至對推力有要求的頭戴式耳機。

電競優化功能：專屬 APP 提升遊戲「戰術感知」

除了聽歌，Space PRO 對電競的深度優化是一大驚喜。用家可透過「TANCHJIM Center」APP 聯動，內置的「戰術感知」AI 算法能針對射擊遊戲的腳步聲與槍聲頻率進行優化，精準定位。此外，它支援虛擬 7.1 聲道，讓《PUBG Mobile》等手遊玩家獲得接近電競耳機的環繞感。配合少見的 PEQ 自定義調音功能，玩家還能微調出最適合自己的聲底。

總結：聽歌與遊戲雙修的平衡方案

Tanchjim Soda 與 Space PRO 組合平衡度極高，兼顧音質追求與專業電競輔助。雖然 Space PRO 音色偏向乾冷，但若你平時主攻手機聽音樂，偶爾遊玩手遊，其出色的技術規格與軟件擴展性，絕對是現時市場上極具競爭力的雙修選擇。

