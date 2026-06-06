在少子化與不婚潮下，「孤獨死」愈發普遍。近日，日本遺物整理公司「M.A.Clean」在社交平台X分享了一宗叫人唏噓的個案：一名早安家族（Hello! Project）的忠實粉絲不幸離世，留下滿屋無法帶走的絕版珍藏，引發無數網民的共鳴與反思。



特殊清掃員揭開滿屋追星痕跡

照片中，狹小的房間塞滿了整齊排列的CD櫃，裡面全是Morning娘及早安家族的絕版唱片和演唱會DVD。主人生前將它們保存得極好，這座房間，曾是某個人無比珍視的精神基地。

照片中，狹小的房間塞滿了整齊排列的CD櫃，裡面全是Morning娘及早安家族的絕版唱片和演唱會DVD

照片中，狹小的房間塞滿了整齊排列的CD櫃，裡面全是Morning娘及早安家族的絕版唱片和演唱會DVD

珍藏再寶貴，死後也帶不走？

再望望另一張相，會發現很典型日系idol fans家中必有的「CD牆」，由於日本idol見面會需要購買CD去換取活動券，所以每一張single都會買一百幾十張；這些唱片既無人收購，也無法子直接掉棄，最終就會築起「嘆息之牆」

這幕景象戳中了許多中年獨身網民的心：

「不管生前多珍貴的收藏，死後終究帶不走。」

這些曾被主人視如性命的寶物，若無親友承接，最終只能被當作垃圾丟棄。這種人走茶涼的「空空如也」，讓不少人看著照片深感悲涼。

偶像fans收藏聯想圖（相片與本事件無關）

換個角度看，生前其實很幸福

然而，網絡上也傳出另一種溫柔的聲音：毋須過分悲觀。逝者生前能被最愛的東西包圍，享受過追星的快樂與滿足，精神已然富足。買周邊的興奮、看演唱會的感動，在活著時都已切實擁有。與其杞人憂天，倒不如活在當下，燃燒過青春便是不枉此生。