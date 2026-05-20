日系偶像女團多數都接受粉絲寄信及送禮物，日本女團Re:♡（Relike）成員星野ほなみ的2026生誕祭，亦收到大量漂亮的祝賀花牌，誰又會想到，這些表達心意的禮物中卻暗藏恐怖的陰謀，有人疑似想追蹤偶像行蹤，在花籃內的毛公仔加裝GPS定位器！工作人員發現後報警處理。其實不單止偶像歌手要面對這類私隱曝光的風險，這類連接手機的GPS定位器，現在幾十元就能隨處買到，我們如何在沒有特殊器材的幫助下，輕鬆用手機進行反偵測呢?



喜愛卡通人物《多啦A夢》的日本偶像星野ほなみ，早前與隊友及粉絲一起舉行演唱會慶祝生日，當日fans們更訂製了《多啦A夢》主題的花籃送到現場，星野ほなみ亦有在前面自拍。

星野ほなみ x圖片

星野ほなみ x圖片（有後期加工）

想不到工作人員在事後清理時，竟發現花籃上的毛公仔，竟然暗藏有運作中的GPS定位器，疑似希望少女偶像將公仔帶回家，藉此追查到偶像的住所地址。現時事件已由警方跟進。星野知道這件事後承受了極大心理壓力；官方宣佈即日起暫停接收所有禮物，少數人的瘋狂行為，就這樣剝奪了其他人送上心意的機會。

Al生成想像圖、非涉事之公仔及GPS定位器

香港地下偶像解話：真的有可能拆走公仔帶回家

記者向一些香港本地的地下偶像查詢，因花籃、花牌體積巨大，她們不會全個帶回家，但為了珍貴fans的心意，會盡量拆走一些飾物及毛公仔帶回家。星野在團中出名是《多啦A夢》迷，更會穿上卡通家居服、戴上竹蜻蜓做直播。由於地下偶像經營成本不高，這類IG直播多數就係伕月偶像家中／宿舍的閨房進行，想不到疑兇竟然做不法行為，試圖搏星野帶最愛的多啦A夢回家，試圖追蹤她的住處。

來源：Re Like 官方X戶口星野ほなみ官方X戶口

星野ほなみ x影片截圖

如何利用智能手機查出自己正被定位？

一般人如果檢查毛公仔內是否有跟蹤裝置？

現在市面上有各種硬幣大小的藍牙定位器，價錢低至數十元，且一般人用手機就能操作。產品原意是防止物品丟失，卻被不法份子反向使用，外國就曾發生用AirTags偷車的事件。萬一被人偷偷放了定位器怎麼辦？其實最基本就是用肉眼及雙手去檢查，其次智能手機已經內建了一些幫助你反偵測的功能。

1. 物理與外觀檢查

• 深層按壓：仔細捏壓公仔，尋找填充棉以外的硬塊、方形物或電線。

• 重量重心：注意特定部位是否異常沉重或重心偏移。

• 檢查縫線：觀察是否有被割開後粗糙重新縫合的痕跡。

2. 手機內建功能偵測

• iPhone：若有不明 AirTag 跟隨，系統會自動彈出提示。

• Android：可至「設定」 > 「安全與緊急狀況」 > 「不明追蹤器警告」進行手動掃描。https://support.google.com/android/answer/13658562

網上圖片

3. 推薦偵測 App

• 反追蹤專用：AirGuard（推薦，免費無廣告）、Tracker Detect（Apple 官方為 Android 開發）。

反追蹤專用：AirGuard（推薦，免費無廣告）

• 藍牙掃描：BLE Scanner、LightBlue（貼近公仔觀察 RSSI 數值是否飆升至 -20 到 -40 之間）。

• 藍牙掃描：BLE Scanner、LightBlue（貼近公仔觀察 RSSI 數值是否飆升至 -20 到 -40 之間）。

• 磁場探測：Hidden Device Detector 或其他磁力計 App（貼近公仔尋找電池或晶片產生的異常磁場）。

• 磁場探測：Hidden Device Detector 或其他磁力計 App（貼近公仔尋找電池或晶片產生的異常磁場）。

4. 其他簡易方法

• 暗室觀察：在全黑房間內觀察公仔是否有微弱的 LED 閃光。

• 電磁干擾：將公仔貼近舊式收音機或傳統電腦喇叭，聽聽是否有發射數據時產生的「滴滴答答」干擾雜音。